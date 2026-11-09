Tunisie: Un atelier de travail sur l'évaluation de la stratégie de la sécurité routière les 9 et 10 novembre

L'Observatoire National de la Sécurité Routière organise, les 9 et 10 novembre 2026, à Gammarth, un atelier de travail consacré à l'évaluation et au renforcement de la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière.

Organisé à l'initiative de l'Observatoire, en sa qualité de structure coordinatrice de cette stratégie, cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer sa mise en oeuvre et à développer les mécanismes d'évaluation et de suivi.

Les travaux porteront notamment sur les moyens de mettre en place des mécanismes plus efficaces de gouvernance, de redevabilité et de gestion de la performance. L'objectif est de suivre les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs fixés et d'évaluer les résultats des interventions menées dans le domaine de la sécurité routière.

Cette rencontre constituera également une occasion de renforcer la coordination et la concertation entre les différentes parties prenantes et de développer des approches communes en matière d'évaluation et de suivi.

Ces démarches visent à soutenir la mise en oeuvre de la stratégie nationale multisectorielle et à contribuer à la réduction des accidents de la route ainsi que de leurs conséquences humaines, sociales et économiques.