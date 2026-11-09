Tunisie: Nouveau cycle de « Le Fou » de Taoufik Jebali à El Teatro - La parole nécessaire

À El Teatro, «Le Fou», de Taoufik Jebali reprend le chemin de la scène à travers un nouveau cycle de représentations, les 8, 12, 13 et 14 novembre 2026. Une reprise qui remet en circulation une parole singulière, portée par une quête d'humanité et de compassion, dans un monde où les voix de l'autorité, de l'exclusion et de la toute-puissance tendent trop souvent à couvrir celles de la conscience.

«Parce que nous avons besoin d'une voix qui invoque pour nous l'humanité... qui appelle à la clémence... d'une voix capable de s'élever au-dessus des voix de l'autoritarisme, de l'exclusion et de la démesure... Une voix prophétique, spirituelle, une voix de Gibran». C'est en ces termes que Taoufik Jebali accompagne ce nouveau rendez-vous avec «Le Fou». Une déclaration qui éclaire l'esprit de cette reprise et en dessine l'horizon : celui d'une parole qui ne cherche ni à imposer ni à dominer, mais à rappeler l'essentiel.

Le choix de Gibran n'est pas anodin. Il convoque un imaginaire où la liberté intérieure, la quête de sens et la condition humaine occupent une place centrale. La figure du fou, affranchie des conventions et des certitudes, devient alors un espace de questionnement, une position depuis laquelle il est possible de regarder autrement le monde et ses contradictions.

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Chez Jebali, le théâtre demeure précisément ce lieu de liberté, où la parole peut déranger, déplacer les regards et ouvrir des brèches dans les discours établis. La reprise de «Le Fou» s'inscrit dans cette continuité. Elle ne relève pas seulement du retour d'un spectacle à l'affiche, mais d'une nouvelle occasion de faire entendre une voix dont la portée dépasse le temps de la représentation.

Sur scène, Marouane Rouine, Amal Aouini, Amina Bediri et Yasmine Dimassi portent cette proposition. Le spectacle est surtitré en français. Les représentations auront lieu à 19h30, les 8 12, 13 et 14 novembre 2026, à El Teatro.