Tunisie: Transition énergétique - Le projet de budget 2027 prévoit une baisse à 10 % des droits de douane sur les panneaux solaires

Tunis — Le projet de loi de finances (PLF) pour l'exercice 2027 prévoit de réduire à 10 % les droits de douane appliqués à l'importation des panneaux solaires et d'élargir les interventions du Fonds de transition énergétique (FTE) au financement des opérations de mise à niveau environnementale des entreprises, a annoncé, lundi, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Présentant les grandes orientations du projet de budget de l'État et du budget économique pour 2027, lors d'une séance plénière réunissant l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, elle a indiqué que la production nationale d'hydrocarbures devrait se redresser en 2027, après plusieurs années de recul, notamment grâce à l'entrée en production prévue du champ "Cosmos" (gisement pétrolier et gazier offshore situé dans le golfe de Hammamet, à environ 45 kilomètres au large des côtes).

La cheffe du gouvernement a rappelé, dans le même contexte, que trois projets solaires, d'une capacité totale de 200 MW, sont entrés en exploitation au premier semestre 2026. Les efforts portent également, d'après elle, sur l'accélération de la réalisation de centrales photovoltaïques à Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès, dans le cadre de concessions totalisant près de 600 MW, dont les conventions ont été approuvées. Un nouvel appel à projets sous le régime des autorisations a également été lancé pour une capacité globale de 455 MW, a-t-elle fait savoir.

Le programme comprend aussi la centrale solaire de Bezma, dans le gouvernorat de Kébili (300 MW), ainsi que des centrales photovoltaïques à Beni Mhira et à Tataouine (200 MW). La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, rappelé l'engagement de la Tunisie dans le projet de corridor sud de l'hydrogène "SoutH2 " et la poursuite du projet d'interconnexion électrique "ELMED" entre la Tunisie et l'Italie.

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Pour répondre aux pics de consommation, la première unité de la centrale de Borj El Amri, d'une capacité de 312 MW, a été remise en service en septembre dernier. Cette centrale sera renforcée par l'installation d'une troisième turbine à gaz de 300 MW. Le programme prévoit également l'extension de la centrale de Radès D et sa conversion en cycle combiné, pour une capacité comprise entre 650 et 750 MW, ainsi que la réalisation de la centrale de Sousse H, également en cycle combiné, d'une capacité de 400 à 650 MW.

L a stratégie nationale prévoit en outre l'amélioration des performances des centrales existantes grâce à des systèmes de refroidissement de l'air, l'acquisition de moteurs à gaz et l'installation de systèmes de stockage de l'électricité par batteries. Le projet national de réseau électrique intelligent "Smart Grid" se poursuit, avec le lancement prévu de la généralisation des compteurs intelligents.

Sur le volet environnemental, l'année 2027 marquera le démarrage des programmes inclus dans la Contribution déterminée au niveau national (CDN), du Plan national d'adaptation et du Plan d'investissement climatique, dans le cadre du Plan national de la politique climatique (PNPC).

Les interventions porteront notamment sur le renforcement des actions de propreté, le soutien au recyclage et à la valorisation des déchets, l'extension du réseau d'assainissement à de nouvelles zones, ainsi que la protection du littoral contre l'érosion marine et des villes contre les inondations.