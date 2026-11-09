Unitaid a annoncé aujourd'hui un investissement de 10,9 millions de dollars US visant à protéger les médicaments essentiels, les diagnostics et autres produits de santé contre la hausse des températures et l'humidité. Le projet répond ainsi à une problématique souvent négligée dans la préparation des systèmes de santé au changement climatique.

Les produits de santé sont testés et approuvés pour une utilisation dans des conditions spécifiques de température et d'humidité. Toutefois, il peut être difficile de maintenir ces conditions tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans les contextes aux infrastructures limitées. Avec le changement climatique, les conditions météorologiques extrêmes risquent de se multiplier et de s'aggraver, mais on ignore encore souvent quels sont les produits les plus exposés et les mesures à mettre en place.

L'initiative annoncée, un consortium dirigé par l'USP, cherchera à identifier les produits de santé essentiels actuellement vulnérables à la chaleur et à l'humidité, ceux qui pourraient le devenir à mesure que les températures augmenteront au cours des 20 à 30 prochaines années, ainsi que les mesures à prendre pour les protéger.

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Le projet SHIELD, pour Safeguarding Heat Stability in Essential Life-Saving Drugs and Diagnostics, se déroulera de 2027 à 2030 et étudiera une sélection de produits utilisés dans la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et pour la santé maternelle et infantile.

« Avant d'atteindre les patients, les médicaments et les tests de diagnostic peuvent passer des semaines dans un conteneur en plein soleil, parcourir des kilomètres sur des routes brûlantes avant d'être entreposés dans un centre de santé sans solution fiable de refroidissement. Nous devons nous assurer qu'ils seront encore utilisables une fois arrivés à destination », explique Vincent Bretin, directeur en charge du Climat chez Unitaid. « Dans le cadre de la préparation des systèmes de santé au changement climatique, ce volet reste souvent négligé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que les médicaments et les tests vitaux parviennent aux communautés qui en ont le plus besoin pour réaliser que la chaleur et l'humidité ont altéré l'efficacité des traitements sur lesquels elles comptent ou la fiabilité des résultats qui orientent leur prise en charge. »

Les scientifiques mesureront la température et l'humidité auxquelles sont exposés les produits au cours du stockage, du transport et de la livraison en Inde, au Kenya, au Nigéria et au Sénégal. Les résultats seront ensuite validés au Brésil et en Afrique du Sud afin de vérifier leur transposabilité à d'autres contextes. Des tests seront réalisés par la suite en laboratoire afin d'évaluer comment certains produits répondent à ces conditions, tandis que des projections climatiques aideront à anticiper l'évolution des risques au cours des prochaines décennies.

Les conclusions du projet contribueront à élaborer les solutions, les politiques et les pratiques qui guideront la manière dont sont conçus et livrés les produits de santé dans un contexte de réchauffement planétaire. Selon les données probantes générées, il pourra s'agir d'améliorer le conditionnement, d'assurer un suivi des températures, de modifier les méthodes de stockage ou de distribution, ou encore d'optimiser les produits eux-mêmes, parallèlement à la mise à jour des orientations mondiales et des pratiques réglementaires encadrant la manière dont sont testés, approuvés et achetés les produits. Le projet priorisera les solutions dirigées par le Sud global et appuiera les approches prometteuses susceptibles d'attirer d'autres investissements.

« Les phénomènes climatiques et météorologiques affectent de plus en plus les chaînes d'approvisionnement mondiales, et nous ne comprenons pas encore totalement leurs possibles conséquences sur la qualité des médicaments et des diagnostics au dernier kilomètre », affirme la Dre Emily Kaine, vice-présidente principale de la Santé mondiale à l'USP. « Nous sommes fiers de nous associer à Unitaid dans le cadre du projet SHIELD qui, pour la première fois, permettra d'obtenir des données essentielles pour aider à la conception et au déploiement de stratégies plus résilientes face au climat afin de préserver et d'élargir l'accès aux produits de santé essentiels de qualité, en particulier dans les communautés vulnérables au climat. »

Outre l'USP, le consortium comprend ACCESS Health International, VillageReach et le centre de recherche sur la santé planétaire de l'Université du Witwatersrand, ainsi que les partenaires techniques Ecovamed et l'Institut national brésilien de recherche spatiale. À travers les six pays visés, les gouvernements, les autorités réglementaires, les agentes et agents de santé et les communautés apporteront également leur contribution. Les points de vue des communautés et des personnels de santé de première ligne contribueront à orienter les recherches et les solutions envisagées, afin de garantir qu'elles tiennent compte des conditions réelles d'utilisation des produits.

Le projet consistera également à élaborer des lignes directrices afin d'aider les pays à intégrer la résilience à la chaleur des produits dans leurs plans d'adaptation sanitaire et à éclairer les futures décisions en matière d'achats, de réglementation et d'investissement.

Annoncé lors de la journée consacrée à la santé de la COP31, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, le projet SHIELD illustre la détermination d'Unitaid à s'assurer que les progrès réalisés en matière d'accès aux produits de santé essentiels ne soient pas sapés par les effets croissants du changement climatique.