Niger: Déplacements de population et insécurité - Le défi de la petite communauté catholique

Niamey — Des villages abandonnés, des églises fermées, des fidèles contraints de fuir et des prêtres dans l'impossibilité de rejoindre leurs communautés. L'avancée des groupes djihadistes au Sahel met en péril la présence de la petite Église catholique au Niger, surtout dans les régions les plus exposées aux violences.

Dans un pays comptant environ 27 à 29 millions d'habitants, à une écrasante majorité musulmane, les chrétiens représentent une infime minorité. Selon Open Doors, la mission chrétienne qui vient en aide et soutient les chrétiens persécutés en raison de leur foi, ils seraient environ 75 000, tandis que les catholiques seraient entre 25 000 et 50 000, concentrés principalement dans l'archidiocèse de Niamey et dans le diocèse de Maradi.

Ces dernières années, la situation sécuritaire s'est sensiblement détériorée. Dans la région occidentale de Tillabéri, dans la zone des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, c'est surtout l'État islamique au Sahel (EI-Sahel) qui opère, tandis que dans la région orientale de Diffa, Boko Haram et l'État islamique de la province d'Afrique de l'Ouest (ISWAP) sont actifs. La détérioration de la situation a été aggravée par le coup d'État de juillet 2023 (voir Fides 27/7/2023) et par la réduction de la coopération militaire internationale.

Les conséquences pour les chrétiens sont lourdes : des lieux de culte attaqués ou fermés, des fidèles tués ou enlevés, et des communautés entières contraintes de fuir. Une source locale a indiqué en 2025 qu'environ 15 000 catholiques, sur une communauté estimée à 50 000 personnes, avaient quitté leurs villages, notamment à Tillabéri. Dans certaines zones, les prêtres ne peuvent plus résider de manière permanente et la vie des communautés est confiée aux laïcs, qui animent la liturgie de la Parole.

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Malgré les difficultés, l'Église continue de soutenir la population. Caritas Niger, en collaboration avec Catholic Relief Services et d'autres organisations, vient en aide aux personnes déplacées et aux réfugiés, chrétiens et musulmans, en leur fournissant des denrées alimentaires, des abris et des soins de santé. Parallèlement à l'engagement humanitaire, celui en faveur du dialogue interreligieux se poursuit. L'Archevêque de Niamey, Laurent Djalwana Lompo, invite sans cesse chrétiens et musulmans à se reconnaître comme « frères en Dieu et en humanité ».

C'est également dans cette optique qu'oeuvre le Comité de dialogue inter et intra-religieux (CDIR), qui rassemble des représentants des différentes confessions et a déjà contribué à apaiser les tensions lors des violences de 2015 (voir Fides 21/1/2015). L'Église promeut en outre la formation des jeunes et participe à des initiatives régionales en faveur de la paix.

Bien qu'il ne soit pas le pays comptant le plus grand nombre absolu de victimes chrétiennes, le Niger subit un impact particulièrement grave par rapport à la taille de sa communauté catholique. Le dépeuplement des villages et la perte de fidèles risquent de compromettre la présence ecclésiale dans des régions entières du pays.

Dans un contexte marqué par le djihadisme, la pauvreté et la crise humanitaire, l'Église continue de miser sur la solidarité et le dialogue interreligieux, convaincue que la fraternité entre chrétiens et musulmans est une voie essentielle pour lutter contre la violence et construire la paix.