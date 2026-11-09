Sierra Leone: Caritas Makeni et l'OIM s'associent pour la réinsertion des migrants de retour

Freetown — Un accompagnement psychologique pour surmonter les traumatismes subis et un soutien social pour faciliter la réinsertion au sein de la communauté ; une sensibilisation au phénomène de la migration irrégulière et des recherches sur les tendances migratoires. Tels sont les principaux domaines d'intervention prévus par l'accord de collaboration signé début novembre entre Caritas Makeni et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il s'agit d'un partenariat stratégique visant à renforcer le soutien aux populations vulnérables et aux migrants de retour dans le nord de la Sierra Leone.

La Sierra Leone se caractérise par des dynamiques migratoires complexes. D'une part, le pays accueille des communautés provenant des États voisins, tels que le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée. La capitale, Freetown, abrite également des communautés originaires du Royaume-Uni, des États-Unis et du Liban. D'autre part, on observe depuis plusieurs décennies un flux migratoire de citoyens sierra-léonais vers d'autres pays africains et européens, souvent par des voies irrégulières et en s'en remettant à des organisations criminelles se livrant à la traite des êtres humains.

Une partie de ces migrants est contrainte de rentrer dans leur pays d'origine pour diverses raisons. Selon les données de l'OIM, depuis 2017, l'organisation a aidé plus de 10 000 citoyens sierra-léonais ayant décidé de rentrer volontairement dans leur pays. Les raisons de ce retour peuvent être multiples : des migrants bloqués dans les pays de destination ou de transit, des demandeurs d'asile dont les demandes ont été rejetées, des victimes de la traite des êtres humains, des mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, des personnes âgées et des migrants ayant des besoins médicaux particuliers.

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Le retour au pays ne marque toutefois pas toujours la fin des difficultés. Les migrants rapatriés doivent souvent faire face à de graves problèmes, notamment des dettes contractées auprès de passeurs et le rejet par leurs familles d'origine. Ces deux situations sont d'ailleurs souvent liées : beaucoup ont emprunté de l'argent à des proches, ou en ont reçu de leur part, pour financer leur voyage. Le fait de ne pas avoir atteint leur destination et de revenir sans ressources peut donc entraîner des tensions familiales, des demandes de remboursement de dettes, la stigmatisation et la marginalisation.

Ceux qui ne parviennent pas à retourner dans leur communauté d'origine ou qui y reviennent sans avoir atteint les objectifs de leur voyage peuvent être exposés à une forte stigmatisation sociale. Les créanciers et les membres de la communauté exercent des pressions, alimentant des sentiments de honte, d'embarras et d'hostilité. Tout cela risque de compromettre précisément les réseaux familiaux et sociaux qui seraient essentiels pour favoriser la réinsertion.

La situation des femmes migrantes qui rentrent dans leur pays d'origine est également particulièrement délicate. Elles se heurtent souvent à davantage d'obstacles pour accéder à l'emploi, à la formation et aux services, des difficultés qui peuvent être encore aggravées par les abus et les violences subis pendant le voyage.

À ces problèmes s'ajoutent les traumatismes psychologiques et les besoins d'assistance psychosociale liés aux expériences vécues au cours de parcours migratoires périlleux : abus, détention, violences et perte de compagnons de voyage. Les difficultés économiques et sociales ne sont pas moins importantes : chômage, manque de compétences recherchées sur le marché du travail, accès limité aux documents et aux services essentiels, et rareté des possibilités de revenus.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la collaboration entre Caritas Makeni et l'OIM, dont l'objectif est d'accompagner les migrants dans le difficile parcours du retour et de la réinsertion, en leur offrant un soutien psychologique et social et en favorisant une meilleure prise de conscience des risques liés à la migration irrégulière.