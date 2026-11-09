Togo: Des critiques en série, des solutions en suspens

9 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le projet de loi de finances 2027 est examiné depuis vendredi par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Des partis d'opposition mettent en doute le réalisme des chiffres.

Le texte prévoit un budget de 2 684,1 milliards de Fcfa.

Pour le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD), les besoins des Togolais restent considérables : pouvoir d'achat, emploi, accès aux services essentiels, inégalités entre régions.

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Son président, Jonas Siliadin, demande aux parlementaires de surveiller de près l'endettement, l'évaluation des investissements publics et l'amélioration des conditions de vie. « Le débat sur le budget 2027 doit porter sur la crédibilité des prévisions, la responsabilité financière de l'État, la justice économique et sociale et l'efficacité des politiques publiques », estime-t-il. Le parti réclame plus de transparence en échange de l'effort fiscal demandé aux citoyens.

L'Alliance des démocrates pour un développement intégral (Addi) va plus loin et dénonce un « problème de crédibilité » des prévisions. Le parti regrette de ne pas disposer des lois de règlement des exercices précédents pour comparer les prévisions passées aux dépenses réellement exécutées. « Il y a trop d'insatisfaction dans le projet de loi », tranche son président, Aimé Gogué.

Comme chaque année, les critiques de l'opposition sont nombreuses. Les propositions concrètes, elles, restent rares. Les partis s'en tiennent à des principes généraux (transparence, efficacité, justice sociale) sans avancer de mesures chiffrées ni d'arbitrages alternatifs : quelles dépenses réduire, quelles recettes mobiliser, quels secteurs privilégier.

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