Togo: Exporter vers la Chine - La chance des coopératives togolaises

9 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo rejoint le cercle restreint des dix pays africains retenus pour la phase pilote du commerce inter-coopératif Afrique-Chine. Pour les coopératives, c'est l'occasion de vendre en Chine, d'y acheter des équipements et d'y puiser du savoir-faire.

Les coopératives togolaises pourront écouler leurs produits sur un marché de 1,4 milliard de consommateurs. En retour, elles auront accès à des équipements agricoles, du matériel de transformation et des intrants chinois. Le dispositif prévoit aussi des transferts de technologies et de compétences, et des mises en relation avec des partenaires commerciaux et techniques.

L'opportunité est réelle, mais le chemin reste exigeant. Pour exporter, il faudra respecter les règles d'origine, les normes de qualité, les exigences sanitaires et phytosanitaires et les procédures d'accès au marché chinois.

Depuis mai 2026, Pékin exempte de droits de douane les produits des 53 pays africains avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, selon des modalités propres à chaque pays. Le Togo en fait partie.

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