Togo: Donner la vie sans la perdre

9 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Selon l'UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population), les hémorragies du post-partum ont causé 45,27 % des décès maternels au Togo en 2024.

Le gouvernement et l'agence onusienne veulent inverser la tendance grâce à une méthode simple, rapide et éprouvée.

Après la naissance, quelques minutes peuvent tout changer. Une hémorragie détectée trop tard, un traitement qui tarde, et la vie de la mère bascule. Pourtant, la plupart de ces décès peuvent être évités.

C'est le principe de l'approche E-MOTIVE, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Au lieu d'estimer les pertes de sang à l'oeil, les soignants les mesurent avec un champ gradué placé sous la mère. Dès que le seuil d'alerte est franchi, tout s'enchaîne : massage de l'utérus, médicaments pour stopper le saignement, perfusion et, si nécessaire, transfert immédiat vers une prise en charge plus lourde.

Dans les essais menés dans plusieurs pays, cette méthode a fortement réduit les complications graves liées aux hémorragies.

Le Togo et l'UNFPA veulent généraliser cette réponse rapide dans les maternités, avec les équipements et les médicaments nécessaires.

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