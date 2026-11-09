Tunisie: Bizerte - Le marathon « Défi des sables » rassemble plus de 5 000 participants

Plus de 5 000 participants, venus de différentes régions de Tunisie et de plusieurs pays étrangers, ont pris part à la cinquième édition du marathon « Défi des sables », organisée à Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte. La manifestation a connu un succès organisationnel et logistique, selon un communiqué du gouvernorat de Bizerte.

Cette manifestation sportive, touristique, récréative et environnementale rassemble des amateurs de course à pied et de différentes disciplines de running, notamment les épreuves de marathon. Elle s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous sportifs majeurs de la région, contribuant à dynamiser les activités sportives et touristiques et à faire connaître la région.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a donné, dimanche matin, le coup d'envoi de cette cinquième édition. Il a ensuite présidé, dans l'après-midi, la cérémonie de remise des prix, en présence de plusieurs responsables régionaux et locaux, dont le secrétaire général du gouvernorat, Abdellatif Hmid, ainsi que des représentants des autorités locales, du Parlement et du secteur de la jeunesse et des sports.