Tunisie: Bizerte - Le marathon « Défi des sables » rassemble plus de 5 000 participants

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Plus de 5 000 participants, venus de différentes régions de Tunisie et de plusieurs pays étrangers, ont pris part à la cinquième édition du marathon « Défi des sables », organisée à Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte. La manifestation a connu un succès organisationnel et logistique, selon un communiqué du gouvernorat de Bizerte.

Cette manifestation sportive, touristique, récréative et environnementale rassemble des amateurs de course à pied et de différentes disciplines de running, notamment les épreuves de marathon. Elle s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous sportifs majeurs de la région, contribuant à dynamiser les activités sportives et touristiques et à faire connaître la région.

Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a donné, dimanche matin, le coup d'envoi de cette cinquième édition. Il a ensuite présidé, dans l'après-midi, la cérémonie de remise des prix, en présence de plusieurs responsables régionaux et locaux, dont le secrétaire général du gouvernorat, Abdellatif Hmid, ainsi que des représentants des autorités locales, du Parlement et du secteur de la jeunesse et des sports.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.