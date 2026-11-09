Tunisie: Ligue 2 - - 7e journée - - Suite et fin - Le Croissant Chebbien pour enchaîner

L'heure est à l'urgence absolue pour l'ASG.

Après le déroulé des matchs avancés d'hier, place cet après-midi au reste des rencontres inscrites dans l'agenda de la 7e ronde de L2. Dans le groupe A, le Croissant Chebbien tentera d'enchaîner lors de son déplacement à Ben Arous. A l'épreuve du Sporting local, l'équipe de Chebba entend garder la dynamique de victoire en banlieue sud. Le SCBA, à son tour, compte sur la réception du CS Chebba pour valider et ainsi dépasser son adversaire du jour au classement.

A Sousse, le Stade Soussien reçoit une Zliza en pleine crise de résultats. Lanterne rouge, l'ASG se produira face à des Sahéliens redevables certes après leur dernier faux pas, mais encore bien ancrés dans le ventre mou du classement. A Kerkennah, les insulaires de l'OCK croisent dans leur bastion le Sfax RS, une équipe qui marque le pas depuis peu mais qui compte sur le déplacement à Kerkennah pour rebondir et bondir au classement. Idem pour l'OCK qui peut passer devant les Sfaxiens en cas de victoire.

Impératif de victoire pour l'OK, le COM et le SCM

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Dans le groupe B, le maintien sur le podium est en jeu entre Jendouba Sport et le CS Korba. A Jendouba, les Nordistes reçoivent des Capbonais qui ont lâché du lest lors de la journée écoulée et qui comptent sur le déplacement de Jendouba pour du moins rester aux basques des premiers de cordée. Quant aux « Rouge et Noir », tenus en échec par la Stayda lors de la ronde précédente, récolter trois points dans leur fief leur permettra aussi de rester dans le rétroviseur des meneurs. A Kairouan aussi, la JS Kairouanaise, en embuscade au classement, croise l'Olympique Médenine, un onze situé dans la zone rouge de la hiérarchie.

Avantage aux Aghlabides qui ne peuvent plus se permettre de dilapider des points. A Moknine, El Gawafel, vainqueur de l'AS Ariana lors de la journée précédente, ira défier le Sporting Moknine dans son antre. Impératif de victoire pour le SCM, bon dernier au classement et seul club du groupe à n'avoir signé aucun succès jusque-là. A Gabès, le SG, 9e de rang, reçoit les Sahéliens de Kalaâ Sport, formation qui devance la Stayda de deux unités au classement. Pour ne pas s'enliser davantage, la victoire est impérative pour le SG. A l'Ariana à présent, l'ASA accueille l'Olympique du Kef.

Tous deux sur la même ligne au classement, Arianais et Keffois doivent valider s'ils veulent se détacher de la zone rouge de la hiérarchie. Match engagé en perspective. Enfin, la rencontre entre le Croissant de Redeyef et l'US Ksour Essef sera reporté à une date ultérieure.