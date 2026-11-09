Tunisie: Club Africain - Une riposte à l'Espérance et un appel aux instances sportives

Le bras de fer entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis se poursuit. En réaction au dernier communiqué de son rival, la direction clubiste estime que celui-ci, loin d'apporter des réponses aux interrogations soulevées, détourne le débat de son véritable enjeu en privilégiant un discours sans arguments de fond.

Le CA pointe également les réactions de certains médias et pages sur les réseaux sociaux, intervenues quelques heures après sa première déclaration. Il s'interroge sur cette prise de position qu'il juge orientée et appelle les structures professionnelles des journalistes à veiller au respect de l'indépendance et de l'éthique de la profession.

Sur le plan sportif, les dirigeants clubistes défendent la légitimité du titre de champion remporté la saison dernière, rappelant que cette consécration a été acquise sur le terrain et que l'histoire du club n'a nul besoin d'être justifiée face aux critiques adverses.

Enfin, le communiqué interpelle les autorités de tutelle et les instances sportives, les appelant à intervenir face aux pratiques susceptibles de nuire à la transparence des compétitions. Le CA insiste notamment sur les erreurs arbitrales récurrentes et réclame des mesures concrètes pour garantir ses droits et préserver l'équité sportive.

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Car cette nouvelle sortie, le club de Bab Jedid affiche sa détermination à ne pas laisser ces dossiers sans réponse et exige davantage de responsabilité de la part de l'ensemble des acteurs du football tunisien.