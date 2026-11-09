Afrique: Supercoupe de la CAF - L'USM Alger s'impose face à Sundowns et décroche son deuxième sacre

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

L'USM Alger a remporté la Supercoupe d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, dimanche 8 novembre 2026, en s'imposant face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns (3-1), à Pretoria.

Vainqueur de la Coupe de la Confédération Africaine, le club algérien a inscrit deux buts en première période. Zakaria Draoui a ouvert le score dès la 4e minute, avant qu'Ikrame Rayners n'égalise pour les Sud-Africains sur penalty à la 25e minute.

Saâdi Redouani a redonné l'avantage à l'USM Alger d'une tête à la 37e minute. Ahmed Khaldi, désigné meilleur joueur du match, a scellé la victoire à la 55e minute grâce à une superbe frappe du pied gauche à l'entrée de la surface, qui a terminé dans le petit filet opposé.

L'USM Alger décroche ainsi sa deuxième Supercoupe d'Afrique, après un premier sacre en 2023, obtenu grâce à une victoire (1-0) face au club égyptien d'Al Ahly.

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