Tunisie: Ligue 1 - L'US Monastir dénonce l'arbitrage et réclame une enquête

UsmuL'Union sportive monastirienne (USM) hausse le ton après sa dernière confrontation face à l'Espérance sportive de Tunis. Dans un communiqué officiel, le club dénonce des décisions arbitrales qu'il estime préjudiciables, notamment le refus d'un penalty et l'absence d'intervention de la VAR.

La direction monastirienne pointe également du doigt la désignation de l'arbitre vidéo, déjà sanctionné la saison dernière après une erreur lors du match face à l'Olympique de Béja.

Face à cette situation, l'USM réclame l'ouverture d'une enquête par l'instance nationale d'arbitrage, davantage de transparence dans les désignations et le respect des principes de neutralité et d'équité. Le club se réserve par ailleurs le droit d'engager les procédures légales et sportives nécessaires, affirmant ne réclamer aucun privilège, mais simplement un arbitrage juste et impartial.