Tunisie: EST - CA - L'Espérance répond fermement au communiqué du Club Africain

La tension se poursuit entre l'Espérance sportive de Tunis et le Club Africain. Dans un communiqué officiel, la direction espérantiste a réagi aux déclarations de son voisin, dénonçant un discours qu'elle juge provocateur et marqué par des accusations infondées.

L'EST a notamment évoqué plusieurs épisodes controversés liés à l'arbitrage, citant deux séquences de la saison dernière autour de l'utilisation de la VAR, ainsi que des interventions financières et institutionnelles en faveur du Club Africain. Le communiqué fait aussi référence à certaines interventions de responsables publics dans des dossiers concernant les deux clubs.

La direction sang et or est par ailleurs revenue sur les accusations visant son club et les interrogations autour de la programmation des prochaines rencontres. Elle affirme vouloir défendre les intérêts de l'Espérance et préserver son image face à toute atteinte à sa réputation.

Enfin, le club de Bab Souika annonce se réserver le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne diffusant des accusations qu'il considère comme mensongères ou portant atteinte à sa réputation. Cette nouvelle sortie médiatique ravive les tensions entre les deux grands rivaux du football tunisien, sur fond de polémique autour de l'arbitrage et de la gestion des compétitions.