Sénégal: Naufrage au large de Lompoul - Le bilan passe à 39 morts (Officiel)

Le bilan du naufrage d'une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, s'est alourdi à 39 décès, pour un seul rescapé, selon un nouveau point de situation sur les opérations de recherche.

Quatre corps, retrouvés ce lundi matin dans un état de décomposition avancée, ont fait l'objet d'une prière mortuaire collective organisée par les sapeurs-pompiers avant leur inhumation.

Les recherches, qui se poursuivent depuis trois jours, mobilisent les équipes de secours sur une bande côtière d'environ 25 kilomètres, particulièrement difficile d'accès. Les opérations ont également été compliquées par les courants marins, qui entraînent progressivement les corps vers le sud, selon les secouristes.

Sur les 39 victimes recensées, 24 corps ont été identifiés et remis à leurs familles alors que 11 autres dépouilles attendent toujours d'être identifiées.

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Par ailleurs, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Dans le cadre des investigations, des bidons d'essence ont notamment été saisis.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se trouve actuellement sur les lieux pour s'enquérir de l'évolution de la situation et du déroulement des opérations de recherche.