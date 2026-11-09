Sénégal: Bassirou Diomaye Faye attendu à Paris puis à Phnom Penh

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar, ce lundi, pour se rendre en France où il va participer au Forum de Paris sur la Paix, avant de prendre part au 20e Sommet de la Francophonie prévu à Phnom Penh, au Cambodge, appris l'APS de source officielle.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce lundi 9 novembre 2026 pour Paris, où il prendra part au Forum de Paris sur la Paix, rendez-vous annuel des dirigeants et des acteurs engagés pour la gouvernance mondiale et la résolution des crises", a annoncé la Présidence de la République sur sa page Facebook.

La même source a ajouté que le chef de l'Etat se rendra ensuite à Phnom Penh, au Cambodge, pour le 20e Sommet de la Francophonie.

Cette rencontre, placée sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable", se tient dans un contexte international marqué par la fragilisation du multilatéralisme.

"Le Sénégal, pays fondateur de la Francophonie institutionnelle, portera à ces deux rendez-vous la voix du dialogue, de la paix et de la coopération entre les peuples", assure la présidence.

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