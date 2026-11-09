Sénégal: Cancer de la prostate - Les antécédents familiaux, déterminants dans l'identification des sujets à risque (Spécialiste)

Dakar — Les facteurs génétiques et les antécédents familiaux sont recensés parmi les éléments les plus déterminants dans l'identification des hommes exposés au cancer de la prostate, a souligné l'urologue Aissatou Bagayogo Sine, insistant sur la nécessité de repérer précocement les formes héréditaires de cette maladie.

Le poids de l'hérédité constitue un élément déterminant dans la survenue de cette pathologie, a soutenu la spécialiste en service à l'hôpital militaire de Ouakam, appelant à rechercher systématiquement les antécédents de cancer au sein des familles.

Elle introduisait une présentation consacrée au diagnostic du cancer de la prostate, ce week-end, à l'occasion d'une conférence en ligne organisée dans le cadre de la campagne "Novembre Bleu", dédiée à la sensibilisation aux cancers masculins.

Selon l'urologue, cette recherche doit notamment prendre en compte le nombre de cas recensés parmi les apparentés, leur répartition au sein d'une même branche familiale ainsi que l'âge auquel les cancers sont apparus.

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La spécialiste a également mis en évidence deux formes de cancer de la prostate liées à l'hérédité, dont celle dite monogénique, qui concerne environ 5 % des cas et implique notamment des gènes intervenant dans la réparation de l'ADN.

Elle se caractérise généralement par une survenue précoce de la maladie et des formes plus agressives, ajoute Aissatou Bagayogo Sine.

La seconde forme de cancer de la prostate, dite polygénique, représente environ 95 % des cas héréditaires, retient-on de la présentation faite par la spécialiste.

L'urologue a par ailleurs souligné l'importance de rechercher, chez les patients, les prédispositions génétiques associées à certains cancers du sein et de l'ovaire, notamment les mutations BRCA1 et BRCA2.

Les antécédents de cancer du sein avant 40 ans, de cancer bilatéral du sein ou encore de cancer du sein chez l'homme peuvent également représenter des signes d'alerte.

Face à ces risques, la démarche préconisée consiste d'abord à se faire consulter chez l'urologue pour identifier les situations suspectes, le patient est ensuite orienté vers une consultation d'oncogénétique afin de réaliser les tests de confirmation.

Une telle consultation est notamment recommandée en présence d'antécédents familiaux de cancer de la prostate agressif ou métastatique diagnostiqué avant 50 ans, ou lorsque plusieurs cas sont recensés dans une même branche familiale.

Pour Aissatou Bagayogo Sine, l'identification de ces prédispositions présente un double intérêt, à savoir détecter les formes héréditaires grâce à l'analyse des mutations génétiques, et mieux orienter les traitements ciblés à partir des anomalies identifiées dans les cellules tumorales.

Cette approche constitue ainsi un levier important pour améliorer l'évaluation du risque et adapter la stratégie diagnostique et thérapeutique des patients.