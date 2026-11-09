Sénégal: Cancers de la prostate - Des spécialistes misent sur la classification pour des soins adaptés

Dakar — La prise en charge du cancer de la prostate nécessite une classification précise des patients allant dans le sens de mieux adapter les traitements aux caractéristiques de chaque tumeur, a expliqué à l'APS le médecin urologue Oumar Gaye, non sans déplorer les difficultés d'accès aux examens spécialisés et à certains médicaments.

"Ce n'est pas seulement un cancer de la prostate, c'est plusieurs cancers de la prostate", a d'abord relevé le docteur Gaye, urologue à l'hôpital Dalal Jamm, de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, notant que cette maladie présente différentes formes nécessitant des stratégies thérapeutiques adaptées.

De ce point de vue, les patients doivent être stratifiés en fonction des résultats du diagnostic pour déterminer le traitement le plus approprié, a-t-il soutenu.

Il a notamment expliqué que les cancers localisés comportent plusieurs sous-groupes, auxquels ne correspondent pas nécessairement les mêmes options thérapeutiques.

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Pour les formes métastatiques, la prise en charge dépend également du nombre et des sites de localisation des métastases, a encore fait valoir le spécialiste.

Le docteur Gaye a par ailleurs déploré des difficultés liées à la disponibilité des moyens diagnostiques et thérapeutiques, notamment les médicaments utilisés dans le traitement des cancers métastatiques.

De son côté, le docteur Kanta Ka, radiothérapeute à l'hôpital Aristide Le Dantec, a attiré l'attention sur les limites du bilan d'extension de la maladie, même lorsque le diagnostic du cancer est confirmé.

Il a notamment évoqué les difficultés d'accès à la scintigraphie osseuse, un examen important pour rechercher d'éventuelles métastases, dont la disponibilité reste irrégulière en raison des pannes d'équipements.

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) du squelette axial constitue une autre possibilité, mais son coût représente également un obstacle dans le contexte sénégalais, a-t-il souligné.

Le radiothérapeute a par ailleurs signalé la place grandissante du TEP-PSMA, une nouvelle technique d'imagerie médicale (utilisant la technologie hybride du TEP-scan) majoritairement utilisée dans la prise en charge des cancers prostatiques dans le bilan d'extension du cancer de la prostate.

Cette technique afficherait une précision de 92 % par rapport à l'imagerie conventionnelle.

Kanta Ka estime par ailleurs que l'évolution des pratiques diagnostiques risque "d'accentuer le retard des pays qui peinent déjà à disposer d'équipements conventionnels fonctionnels".

"On est déjà en retard, mais on sera vraiment très, très en retard dans ce cadre", a-t-il averti, plaidant pour un renforcement des capacités nationales en matière d'imagerie médicale.

Ses préoccupations rejoignent à bien des égards celles de sa collègue Aissatou Bagayogo Sine, urologue à l'hôpital militaire de Ouakam, concernant notamment l'importance de l'IRM multiparamétrique, du dosage du PSA et des biopsies dans la démarche diagnostique.

Interrogés dans le cadre de "Novembre bleu", mois dédié à la sensibilisation sur les cancers masculins, ces spécialistes s'accordent à dire que l'amélioration du diagnostic, la disponibilité des équipements et l'accès aux traitements adaptés constituent des enjeux essentiels pour optimiser la prise en charge des hommes atteints du cancer de la prostate.