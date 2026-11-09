Sénégal: Diourbel - Moussa Bala Fofana alerte sur les risques de retard dans le financement des collectivités territoriales

Diourbel — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a alerté sur les risques de perturbation du financement des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des ressources financières devant leur être allouées.

Intervenant dimanche au terme d'une réunion de concertation et de dialogue avec des leaders politiques de la région de Diourbel (centre), il faisait notamment allusion au différend budgétaire entre l'exécutif et le législatif, ayant conduit au rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2027 par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Le ministre a fait part de ses préoccupations concernant les difficultés liées aux procédures parlementaires, estimant qu'elles pourraient entraîner des retards dans les décaissements et, par conséquent, affecter le fonctionnement des collectivités territoriales.

Moussa Bala Fofana a souligné l'importance de rendre voter dans le temps imparti le budget de l'Etat pour 2027, en vue de rendre disponibles les fonds de dotation, les fonds d'équipement et les ristournes destinés aux collectivités territoriales.

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Ces ressources, a-t-il rappelé, sont indispensables au fonctionnement de services de proximité tels que les écoles, les salles de classe et l'entretien de la voirie.

Elles font donc "fonctionner nos collectivités locales", a-t-il insisté, tout en mettant en exergue les efforts entrepris au cours des deux dernières années pour accélérer leur mise à disposition.