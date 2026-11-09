Afrique: JOJ Dakar 2026 - L'artiste Boubou sensibilise les jeunes à travers une performance artistique

En marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'artiste sénégalais Boubou a animé, samedi 7 novembre, une séance de peinture en direct à l'école élémentaire Amadou Diagne Wore, à Dakar. Organisée en partenariat avec ONE Academy, cette initiative a permis de sensibiliser des élèves au pouvoir de la créativité et à leur capacité à contribuer au changement.

L'art comme moyen d'expression et de mobilisation de la jeunesse. C'est autour de cette idée que s'est articulée la performance artistique de Boubou, organisée samedi dernier à l'école élémentaire Amadou Diagne Wore, à Dakar. Devant des élèves et des enseignants, le peintre sénégalais a réalisé une oeuvre en direct, dans le cadre d'une initiative portée par ONE Academy, la plateforme gratuite de ONE Campaign dédiée au développement des compétences des jeunes Africains.

Connu pour ses portraits réalisés à l'envers et son utilisation d'objets du quotidien comme instruments de peinture, Boubou a offert aux participants une démonstration de son savoir-faire. La réalisation de l'oeuvre, projetée sur grand écran, a permis au public de suivre les différentes étapes de sa création.

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La rencontre a également pris une dimension participative. Les élèves présents ont été invités à apposer l'empreinte de leurs mains sur une toile collective portant le message : « Ces mains changeront le monde ». L'artiste a ensuite intégré ces empreintes à son oeuvre, dans une démarche visant à rappeler aux enfants leur capacité à participer à la construction d'un avenir meilleur.

L'événement a été retransmis simultanément sur plusieurs plateformes numériques, notamment YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, ainsi que sur le compte TikTok de l'artiste. Une diffusion qui a permis d'élargir l'audience de cette initiative au-delà de l'établissement scolaire.

Avec cette activité organisée en marge des JOJ Dakar 2026, ONE Academy entend rapprocher les enjeux liés à l'engagement citoyen des réalités culturelles et sportives vécues par la jeunesse africaine. La plateforme propose notamment des formations gratuites et certifiantes aux jeunes de 18 à 35 ans dans les domaines du plaidoyer, du leadership et de la mobilisation communautaire.

Pour Serah Makka, directrice exécutive de ONE Campaign pour l'Afrique, les jeunes disposent déjà de l'énergie et de la volonté nécessaires pour impulser des changements dans leurs communautés. L'enjeu, selon elle, est de leur donner accès aux connaissances, aux compétences et aux réseaux susceptibles de transformer cette aspiration en actions concrètes.

De son côté, Boubou a expliqué avoir voulu transmettre aux enfants un message de confiance en leurs idées et en leur potentiel créatif. « Leurs mains peuvent créer l'avenir », a-t-il notamment souligné, en référence à la toile collective réalisée avec les élèves.