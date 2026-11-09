Sénégal: Le professeur Mamadou Dramé au Comité scientifique d'un programme de l'UNESCO sur les 'routes' de l'esclavage

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le professeur titulaire en sciences du langage à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Mamadou Dramé, a été nommé membre du comité scientifique international du programme de l'UNESCO intitulé "Les routes des personnes mises en esclavage : résistance, liberté, héritage", a annoncé l'UCAD sur ses plateformes numériques.

Assesseur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF), le professeur Dramé est reconnu pour ses travaux sur les expressions culturelles contemporaines, notamment le rap, le hip-hop et le slam, ainsi que sur les dynamiques sociales et les questions de mémoire.

Cette nomination consacre une reconnaissance de son parcours scientifique dont les travaux contribuent à la compréhension des expressions culturelles, des dynamiques sociales et des questions de mémoire et une contribution au rayonnement de l'expertise universitaire sénégalaise au sein des instances internationales, indique l'UCAD.

Coordonnateur du Groupe de recherche sur les expressions culturelles contemporaines (GRE2C), il a notamment contribué à rapprocher les milieux universitaire et artistique à travers des travaux et des rencontres scientifiques consacrés à des figures de la culture sénégalaise, dont les chanteurs Kiné Lam, Baaba Maal, Thione Seck et Souleymane Faye, selon l'UCAD.

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Il a contribué à faire des créations artistiques de véritables objets de recherche, de réflexion et de transmission des savoirs.

Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels "Parlez-vous hip hop ?, le langage de la rue et transgression langagière au Sénégal" (2019) où il tente de faire comprendre la signification du langage du rap. Il a aussi sorti avant "Linguistique et sociolinguistique de l'argot contenu dans les textes de rap au Sénégal" (2010) et coauteur de "La Pédagogie du rap poétique"(2011).

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