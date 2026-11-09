Sénégal: Koungheul - Reboisement de plus de 2 000 plants par une association

Koungheul — Plus de 2000 plants ont été reboisés dans les neuf communes du département de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), à l'initiative de l'association World action, en partenariat avec l'Agence belge de la coopération internationale (Enabel), a appris l'APS.

"Nous avons planté plus de 2000 arbres dans les neuf communes du département de Koungheul, dans le cadre de la deuxième édition de la campagne environnementale dénommée Green August clôturée en octobre dernier", a indiqué Pape Aly Mbaye Dieng, président de l'association World action.

Dans un entretien avec l'APS, il a souligné que cette campagne a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Agence belge de la coopération internationale (Enabel).

"Sur les 2137 plants mis en terre, 637 ont été offerts par les chefs des brigades des Eaux et Forêts d'Ida Mouride, de Lour Escale et de Missirah Wadène, tandis que 1 500 autres ont été mobilisés dans le cadre du programme", a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La deuxième édition de la campagne Green August a été assurée par les neuf Alliances pour la résilience des communautés (ARC), installées par World Action dans les différentes communes du département, pour promouvoir l'engagement citoyen en faveur de la protection de l'environnement, a-t-il fait savoir.