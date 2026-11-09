Afrique: Gymnastique artistique - L'équipe masculine de la Chine s'adjuge l'or

Diamniadio — L'équipe masculine de la Chine a remporté la médaille d'or de l'épreuve de gymnastique artistique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, lundi, au Centre des expositions de Diamniadio.

Les gymnastes chinois devancent au classement ceux du Japon (médaille d'argent) et de la Grande-Bretagne (médaille de bronze).

Avec cette victoire en gymnastique artistique, la Chine conforte sa première place au classement, avec 12 médailles en or, quatre en argent et deux en bronze.

Six pays, à savoir la Chine, le Japon, la Grande Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Mexique et l'Egypte étaient en lice.

La finale de l'épreuve de gymnastique artistique par équipes dames est prévue à partir de 17 heures.

Elle mettra aux prises le Japon, la Chine, la France, l'Italie, l'Australie, le Canada, la Roumanie et l'Egypte.