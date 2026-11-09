Sénégal: Louga - Des consultations gratuites pour sensibiliser sur les cancers masculins

Louga — Le Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga (nord-ouest) prévoit d'organiser des consultations gratuites durant tout le mois de novembre, dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers masculins.

À cet effet, les hommes intéressés sont invités à se rapprocher du service social de l'établissement pour y laisser leurs noms et numéros de téléphone, afin d'être contactés pour bénéficier de ces consultations, selon le docteur Ibrahima Diabaté, chirurgien-chef urologue à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye.

Il a fait cette annonce, dimanche, en marge d'une randonnée pédestre organisée à travers les artères de la capitale du Ndiambour, dans le cadre de la campagne "Novembre Bleu", dédiée à la sensibilisation et au dépistage des cancers masculins.

Cette initiative vise notamment à attirer l'attention des populations sur le cancer de la prostate, mais également sur les cancers du testicule et les questions liées à la santé mentale des hommes.

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Selon le docteur Ibrahima Diabaté, cette campagne constitue une occasion de rappeler l'importance du dépistage précoce, particulièrement pour le cancer de la prostate.

Il a déploré le fait que les patients reçus dans les services d'urologie arrivent généralement à des stades avancés de la maladie, réduisant considérablement les possibilités de guérison définitive".

"Le cancer de la prostate, lorsqu'il est diagnostiqué et traité tôt, peut être guéri définitivement", a-t-il souligné, jugeant regrettable que de nombreux patients ne se font consulter qu'après l'apparition des premiers symptômes.

Le chirurgien-chef urologue, l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye enregistre, en moyenne, deux à trois nouveaux cas de cancer de la prostate par mois.

Face à cette situation, il a invité les hommes âgés de 45 ans et plus à consulter régulièrement un urologue, sans attendre l'apparition de signes cliniques.

Le dépistage repose notamment sur un examen médical réalisé par le spécialiste et une analyse sanguine permettant d'évaluer l'état de santé du patient.

"Il ne faut jamais attendre l'apparition des symptômes pour consulter. Dès que les signes apparaissent, cela peut signifier que le cancer est déjà à un stade avancé".