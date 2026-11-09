Sénégal: Thiès - Appel à désenclaver et fournir de l'eau et de l'électricité à des villages de Fandène

L'ingénieur en génie civil Samba Thiaw a sollicité l'aide des pouvoirs publics pour désenclaver Fandène, une commune du département Thiès (ouest) dont certains villages et hameaux ne disposent même pas de pistes de production.

"La commune de Fandène compte plusieurs villages et hameaux qui sont enclavés, qui ne disposent pas d'adduction d'eau potable et qui ne sont pas électrifiés", a relevé Samba Thiaw, dimanche, lors d'une rencontre politique à Ndiobène.

L'ingénieur en génie civil a ajouté que certains villages et hameaux n'ont même pas de pistes de production.

Aussi, a-t-il appelé les autorités à construire des pistes et d'autres infrastructures pouvant permettre aux populations d'avoir accès à l'eau et à l'électricité.

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Selon M. Thiaw, la commune de Fandène est aussi confrontée à la recrudescence de conflits entre éleveurs et agriculteurs.

"L'Etat doit aider à apporter des solutions à ces problèmes qui, parfois, peuvent aboutir à des agressions aux conséquences désastreuses", a-t-il souligné.

M. Thiaw a indiqué que les potentialités dont regorge la zone de Fandène, en matière d'agriculture et d'élevage, ne demandent qu'à être mises en valeur.