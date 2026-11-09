Sénégal: Thiès - Appel à désenclaver et fournir de l'eau et de l'électricité à des villages de Fandène

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'ingénieur en génie civil Samba Thiaw a sollicité l'aide des pouvoirs publics pour désenclaver Fandène, une commune du département Thiès (ouest) dont certains villages et hameaux ne disposent même pas de pistes de production.

"La commune de Fandène compte plusieurs villages et hameaux qui sont enclavés, qui ne disposent pas d'adduction d'eau potable et qui ne sont pas électrifiés", a relevé Samba Thiaw, dimanche, lors d'une rencontre politique à Ndiobène.

L'ingénieur en génie civil a ajouté que certains villages et hameaux n'ont même pas de pistes de production.

Aussi, a-t-il appelé les autorités à construire des pistes et d'autres infrastructures pouvant permettre aux populations d'avoir accès à l'eau et à l'électricité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Thiaw, la commune de Fandène est aussi confrontée à la recrudescence de conflits entre éleveurs et agriculteurs.

"L'Etat doit aider à apporter des solutions à ces problèmes qui, parfois, peuvent aboutir à des agressions aux conséquences désastreuses", a-t-il souligné.

M. Thiaw a indiqué que les potentialités dont regorge la zone de Fandène, en matière d'agriculture et d'élevage, ne demandent qu'à être mises en valeur.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.