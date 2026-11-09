Afrique: À la COP31, le PAM appelle à des solutions financières innovantes afin de prévenir les crises alimentaires liées au climat

Les régions déjà fragilisées par les conflits et l'instabilité économique sont confrontées à des chocs climatiques qui risquent de faire basculer des millions de personnes supplémentaires dans l'insécurité alimentaire aiguë. Selon les analyses du PAM, l'épisode actuel d'El Niño pourrait entraîner au moins 49 millions de personnes supplémentaires dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë d'ici à la fin de l'année 2027. Le phénomène devrait atteindre son intensité maximale entre octobre et décembre 2026, tandis que ses répercussions sur les calendriers agricoles, les récoltes et les prix des denrées alimentaires pourraient se prolonger jusqu'au début de l'année 2028.

Les risques liés à cette situation se manifestent déjà dans plusieurs régions du monde. En Amérique centrale, la sécheresse perturbe les saisons agricoles dans le Corridor sec, tandis que certaines parties du Sahel et de l'Afrique de l'Est connaissent également des conditions de sécheresse sévères. En Afrique australe, la menace d'une sécheresse plane sur une période cruciale pour les cultures, alors que de fortes précipitations et des inondations pourraient toucher la Corne de l'Afrique ainsi que certaines régions de l'Amérique du Sud.

« Avec des inondations, des sécheresses et des tempêtes qui frappent de plus en plus fréquemment, les familles les plus vulnérables disposent de très peu de temps pour se relever », a déclaré Carl Skau, Directeur exécutif adjoint et Directeur des opérations du PAM. « Le phénomène El Niño va accentuer cette pression. Cependant, parce que ses effets peuvent être anticipés, nous avons la possibilité d'agir avant que les récoltes ne soient perdues, que les moyens de subsistance ne disparaissent et que la faim ne s'installe. La COP31 doit saisir cette opportunité et la traduire en financements plus rapides, plus accessibles et plus prévisibles au profit des pays et des communautés en première ligne face aux catastrophes climatiques. »

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Le PAM est la plus grande agence des Nations unies à utiliser des mécanismes de financement pré arrangés. À ce titre, il mobilise des outils tels que l'action anticipatoire, les dispositifs d'assurance et les financements de contingence pour fournir une assistance avant ou immédiatement après une situation d'urgence. À l'occasion de la COP31, le PAM collabore étroitement avec d'autres agences des Nations Unies pour étendre le recours à ces mécanismes et renforcer la coordination entre les acteurs. L'objectif est de réduire les coûts d'intervention, d'améliorer l'efficacité des réponses et d'optimiser l'utilisation des ressources humanitaires limitées.

Le PAM agit avant que les catastrophes ne surviennent. Entre janvier et septembre, l'organisation a porté assistance à 4,9 millions de personnes grâce à des systèmes d'alerte précoce, et à plus de 1,5 million de personnes avant des inondations, tempêtes et sécheresses annoncées, grâce à 46,2 millions de dollars mobilisés par le biais de financements préalablement arrangés.

Toutefois, ces approches demeurent largement sous-financées par rapport aux besoins. À l'échelle mondiale, les mécanismes de financement préarrangés ne représentent aujourd'hui que 2 % du financement humanitaire mondial, ce qui souligne l'importance d'accroître les investissements dans des solutions permettant d'agir avant que les crises ne se produisent.

Le PAM appelle les dirigeants réunis à la COP31 à :

Accroître les financements prévisibles et pré arrangés , pouvant être rapidement mobilisés avant que des aléas climatiques annoncés ne s'aggravent et ne se transforment en catastrophes.

pouvant être rapidement mobilisés avant que des aléas climatiques annoncés ne s'aggravent et ne se transforment en catastrophes. Rendre les financements climatiques plus accessibles aux pays fragiles, touchés par les conflits et confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire.

Investir dans les systèmes nationaux d'alerte précoce, d'action anticipatoire, de gestion des risques de catastrophe et de protection sociale adaptative, afin de permettre aux populations les plus vulnérables de mieux anticiper, absorber et surmonter les chocs climatiques.

Selon le PAM, de tels investissements sont essentiels pour renforcer la résilience des communautés exposées aux risques climatiques, protéger les moyens de subsistance et réduire les besoins humanitaires avant que les crises ne s'aggravent.