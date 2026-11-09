Ile Maurice: Entre entraînement, partage et esprit de fête

Beaucoup ont décidé de passer la journée de ce lundi 9 novembre à la plage de Mont-Choisy dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Jimmy et les membres du Poudre-d'Or Athletics Club ont partagé un moment de détente rythmé par un petit entraînement et un petit-déjeuner. Au-delà de l'activité sportive, cette rencontre a surtout été l'occasion de se retrouver, de célébrer ensemble et de profiter pleinement de l'esprit de fête. Entre sport, partage et bonne humeur, les participants ont ainsi célébré la journée dans un esprit de fraternité et de convivialité, avec un message simple : profiter de chaque instant et faire de cette journée un moment de joie pour tous.

Sarah Daby et Pascaline, aussi membres de l'équipe du Poudre-d'Or Athletics Club ont profité de cette journée particulière pour réunir les athlètes autour d'une séance d'entraînement sur la plage. Une initiative rendue possible grâce au Premier ministre, et elles ont pu aider à accompagner les sportifs et à leur proposer un entraînement dans un cadre différent de celui de leurs habitudes. Pour Sarah, s'il n'y avait pas eu de jour férié, les membres n'auraient pas pu passer une journée ensemble. Ce jour férié a donc représenté une belle occasion de renouer avec les entraînements et de partager un moment ensemble en plein air.

David, âgé de 41 ans et qui est installé dans le pays depuis le 21 juillet, a choisi de célébrer ce jour férié aux côtés de ses collègues de la salle de sport Ennoia. Arrivé à Maurice pour rejoindre sa compagne, David découvre progressivement les traditions locales, les jours fériés et les habitudes qui font la richesse de la culture mauricienne. Pour lui, ces journées festives sont également l'occasion de vivre de nouvelles expériences et de créer des liens avec son entourage.

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Avec les membres de son équipe, il a ainsi participé à un Workout of the Day, une séance d'entraînement qui peut se pratiquer individuellement ou en groupe. Comme elles sont habituellement organisées dans leur salle de sport, ces séances ont pour l'occasion pris une autre dimension sur la plage de Mont-Choisy. Les membres ont pu conjuguer activité physique, bonne humeur et esprit d'équipe.

Au-delà de l'effort sportif, c'est surtout le plaisir de se retrouver qui était au rendez-vous. Après l'entraînement, chacun a pu échanger quelques nouvelles, partager ses expériences et évoquer la manière dont Divali a été célébrée en famille. David a expliqué : «C'est un moment convivial car on apprécie de se voir et de se côtoyer, encore plus en dehors de la salle de sport.» Il a découvert une autre facette de la vie mauricienne : celle où les fêtes deviennent des occasions de rapprochement, où le sport rassemble et où la convivialité occupe une place essentielle.