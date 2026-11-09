Ile Maurice: Une Zambienne de 19 ans dénonce un viol, un ressortissant nigérian arrêté

Une étudiante zambienne de 19 ans, inscrite à la Middlesex University Mauritius, a porté plainte pour viol contre un ressortissant nigérian de 30 ans. Les faits allégués se seraient produits dans un appartement situé dans un complexe résidentiel de Flic-en-Flac, dans la nuit du 3 novembre. Le suspect, Charles Chukwuka Nwokoye, a été arrêté le dimanche 8 novembre à Quatre-Bornes, avant d'être placé en détention policière.

Selon la jeune femme, elle se trouvait dans l'appartement du suspect, situé sur la route côtière de Flic-en-Flac, après avoir consommé des boissons alcoolisées. Le trentenaire l'aurait alors contrainte à avoir des rapports sexuels sans son consentement, en lui faisant croire qu'elle lui devait Rs 27 500 pour une contravention liée à un excès de vitesse. Elle aurait appris par la suite que le montant réel de l'amende n'était que de Rs 2 500.

La victime affirme avoir ressenti de vives douleurs durant l'agression présumée et avoir supplié le suspect de s'arrêter, avant de perdre connaissance. Le jeudi 5 novembre, le trentenaire lui aurait remis une pilule contraceptive d'urgence après lui avoir dit avoir eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était inconsciente.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le même jour, vers 17 heures, la jeune femme s'est rendue à l'hôpital Victoria, Candos, où elle a été admise pour des soins. Des policiers lui ont rendu visite le lendemain, mais, encore traumatisée par les faits allégués, elle n'était pas en mesure de faire une déposition. Elle a finalement quitté l'établissement hospitalier le samedi 7 novembre, contre l'avis médical.

Après avoir raconté son calvaire présumé à ses parents, par téléphone, ainsi qu'à une amie, la Zambienne a décidé de dénoncer les faits à la police. Sa plainte a été officiellement enregistrée dans l'après-midi du dimanche 8 novembre. Elle a également remis aux enquêteurs les vêtements qu'elle portait au moment des faits allégués, afin de contribuer à l'enquête.

Quelques heures plus tard, vers 16 h 15, une équipe policière, agissant sur la base de renseignements, a procédé à l'arrestation de Charles Chukwuka Nwokoye dans un café situé à la route Palma, Quatre-Bornes, en face d'un complexe sportif. Le ressortissant nigérian, également étudiant à Maurice, a été conduit au poste de police de Flic-en-Flac pour les besoins de l'enquête.

Le suspect a été placé en détention au poste de police de Bambous, dans l'attente de sa comparution devant la justice. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les accusations portées contre lui.