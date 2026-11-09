Ile Maurice: Emtel lance le dividende en actions

9 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Les actionnaires d'Emtel pourront choisir entre un versement en espèces et une attribution de nouvelles actions pour leur prochain dividende. Le conseil d'administration de l'opérateur de télécommunications a approuvé, le 5 novembre, la mise en place d'un Scrip Dividend Scheme, qui permettra de convertir tout ou partie du dividende en actions de la société.

Cette option concerne le dividende définitif de Rs 0,77 par action, dont le paiement est prévu en décembre. Les nouvelles actions seront émises à un prix inférieur de 3 % au cours moyen du marché, sans frais de courtage. Les actionnaires qui ne communiqueront pas leur choix recevront leur dividende en espèces.

Pour Emtel, ce dispositif permet de conserver une partie des liquidités qui auraient été consacrées au versement des dividendes. Du côté des actionnaires, il offre la possibilité d'augmenter leur participation dans la société. Les nouvelles actions donneront également droit aux dividendes futurs.

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Sur le plan financier, l'opérateur affiche une progression de ses résultats sur les neuf premiers mois de l'année. Au 30 septembre 2026, son chiffre d'affaires atteignait Rs 3,23 milliards, en hausse de 8,8 % par rapport à la même période de 2025. Le bénéfice après impôt des activités poursuivies a, pour sa part, progressé de 29,9 % pour s'établir à Rs 488 millions.

Dans le même temps, l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA) a augmenté de 10,2 % à Rs 1,63 milliard, tandis que la marge correspondante est passée de 49,9 % à 50,5 %. Les revenus récurrents des services, qui comprennent les activités mobiles, l'internet à domicile et les solutions destinées aux entreprises, ont représenté Rs 2,98 milliards. Les revenus hors services se sont élevés à Rs 253 millions.

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