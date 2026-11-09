Ile Maurice: Lavanya Sunassy-Pather - «Encourageons les enfants à consommer davantage de fruits de saison»

interview

Pendant les vacances scolaires, réveils tardifs, repas décalés et grignotages peuvent vite déséquilibrer l'alimentation des enfants. Entre plage, pique-niques et petits plaisirs, garder de bonnes habitudes devient un défi. Les congés sont pourtant l'occasion de découvrir des produits locaux, de varier les repas et de mieux s'hydrater par forte chaleur. Lavanya Sunassy-Pather, diététicienne, livre ses conseils.

Avec les congés scolaires, les enfants changent souvent de rythme. Ces changements influencent-ils leurs habitudes alimentaires ?

Pendant les vacances, le rythme quotidien des enfants est souvent perturbé. Le fait de se réveiller plus tard peut entraîner le saut du petit-déjeuner, le décalage des repas et parfois une consommation plus importante de grignotages, notamment des produits riches en sucres, en sel et en graisses trans.

Ces changements peuvent déséquilibrer les apports nutritionnels et perturber les signaux naturels de faim et de satiété. Il est donc important de conserver une certaine routine alimentaire, avec trois repas principaux et une à deux collations, selon les besoins de l'enfant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ont-ils tendance à consommer davantage de chips, biscuits, nouilles instantanées, boissons gazeuses et autres snacks ?

Oui, c'est une tendance assez fréquente. L'ennui, le temps passé devant les écrans et un accès facile aux snacks favorisent le grignotage, même en l'absence de réelle sensation de faim. Ces produits sont souvent riches en sel, en sucres ajoutés et en graisses de mauvaise qualité, mais pauvres en fibres, vitamines et minéraux.

Les parents doivent limiter la présence de ces produits à la maison et proposer des alternatives plus nutritives comme les fruits frais, le yaourt nature, les noix ou les préparations maison, par exemple des crêpes, gâteaux au yaourt, pudding de maïs, pudding de pain.

Entre les sorties à la plage, les piqueniques, les journées à la piscine et les repas à l'extérieur, comment les parents peuvent-ils veiller à ce que leurs enfants mangent équilibré ?

L'organisation est essentielle. Les parents peuvent prévoir des repas simples et pratiques : des sandwichs au poulet ou aux oeufs, des wraps, des pâtes aux légumes et au thon, du riz avec des grains secs et du poisson, des salades composées, des fruits frais et de l'eau.

Il faut veiller à inclure une source de protéines, des féculents et des légumes ou des fruits. Pour les pique-niques, privilégiez les aliments bien conservés dans une glacière afin d'éviter les risques d'intoxication alimentaire, particulièrement sous notre climat chaud. Un menu hebdomadaire peut également être élaboré avec l'enfant afin d'y intégrer ses aliments sains préférés.

Maurice dispose d'une belle variété de fruits et de produits locaux. Quels aliments locaux devrait-on encourager les enfants à consommer davantage pendant les vacances ?

Encourageons les enfants à consommer davantage de fruits de saison comme la papaye, la mangue, la pastèque, l'ananas, la goyave et la banane. Les légumes locaux, les brèdes, le giraumon, la patate douce, le maïs et les légumineuses comme les lentilles et les haricots sont également intéressants sur le plan nutritionnel.

Ces aliments apportent des fibres, des vitamines, des minéraux et des antioxydants essentiels à leur croissance et à leur santé. Bien entendu, dans le contexte actuel, il est important de privilégier l'achat de fruits et légumes cultivés sans pesticides ou présentant le moins possible de résidus de pesticides.

Les glaces, gâteaux, dholl puri et les boissons sucrées font souvent partie des petits plaisirs des vacances. Peut-on en profiter sans compromettre une alimentation équilibrée ?

Absolument. Une alimentation équilibrée ne signifie pas qu'il faut interdire tous les petits plaisirs. L'essentiel est de miser sur la modération et la fréquence de consommation. Les enfants peuvent profiter occasionnellement d'une glace, d'un gâteau ou d'un dholl puri sans culpabilité.

L'eau devrait rester la boisson principale, et les boissons sucrées devraient être limitées. L'objectif est d'apprendre aux enfants à développer une relation saine et positive avec la nourriture. Toutefois, l'état de santé de chaque enfant doit également être pris en considération.

Avec la chaleur, lorsque les enfants passent leurs journées à la plage ou jouent dehors, quelles sont les bonnes habitudes alimentaires et d'hydratation à adopter ?

L'hydratation est primordiale, surtout avec les températures élevées. Les enfants doivent boire régulièrement de l'eau, sans attendre d'avoir soif. Il est conseillé d'emporter une bouteille d'eau lors des sorties.

On peut aussi proposer des fruits et légumes riches en eau comme la pastèque, le melon, l'ananas, le concombre, la tomate. Limitez la consommation d'aliments secs tels que les biscuits, les cookies et les chips. Évitez également les boissons sucrées, qui peuvent accentuer la déshydratation.

Quel serait votre principal conseil aux enfants et à leur s parents pour profiter des vacances, tout en gardant une alimentation saine et équilibrée ?

Mon principal conseil serait de profiter des vacances sans abandonner les bonnes habitudes. Il faut encourager les enfants à bouger, à jouer dehors, à découvrir les fruits et légumes locaux et à participer à la préparation des repas. N'oublions pas qu'une bonne alimentation ne repose pas sur la perfection, mais sur la régularité, la variété et l'équilibre. Profitons des vacances pour manger sainement, bouger davantage et créer de bonnes habitudes qui accompagneront nos enfants tout au long de leur vie.