Afrique: Le pavillon de l'Éthiopie ouvre officiellement ses portes à la COP31 à Antalya, en Turquie

Addis Ababa — Le pavillon de l'Éthiopie a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui à l'occasion de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie, afin de présenter à la communauté internationale le rôle de premier plan joué par le pays en matière de lutte contre le changement climatique ainsi que sa transition écologique.

Le pavillon a été inauguré par Gedion Timothewos, ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, aux côtés de Fitsum Assefa, ministre des Finances et négociateur en chef pour la COP32.

La cérémonie d'ouverture a réuni des diplomates, des membres de la délégation éthiopienne, des représentants d'organisations partenaires internationales et des participants au sommet mondial.

Ce pavillon constitue la principale vitrine de l'Éthiopie lors de la COP31 pour mettre en avant ses initiatives pionnières en matière de climat, notamment la vaste initiative « Green Legacy », le développement des énergies renouvelables et sa politique économique résiliente face au changement climatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De plus, cet espace dédié souligne la volonté et les préparatifs stratégiques de l'Éthiopie alors qu'elle se prépare à accueillir le prochain sommet de la COP32, positionnant ainsi le pays comme une voix continentale majeure dans la diplomatie climatique mondiale et le développement durable.