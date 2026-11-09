Congo-Kinshasa: Beni - Des notables plaident pour des opérations militaires coordonnées contre les ADF

Les notables du territoire de Beni et plusieurs leaders du Nord-Kivu condamnent la récente attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le secteur de Beni-Mbau. Cette incursion, qui aurait coûté la vie à une trentaine de civils, a également occasionné d'importants dégâts matériels.

Réunis samedi 7 novembre lors d'une séance d'évaluation de la situation sécuritaire, les représentants de la communauté ont exprimé leur inquiétude face à la persistance des violences visant les populations civiles. Ils appellent au renforcement des opérations militaires contre les groupes armés actifs dans la région.

Pour ces notables, le rétablissement durable de la paix nécessite une coordination accrue entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF), la MONUSCO ainsi que les groupes Wazalendo engagés aux côtés des forces régulières.

Prenant la parole au cours de cette rencontre, Bravo Vukulu, notable du territoire de Beni, a notamment plaidé pour le lancement d'opérations militaires simultanées dans les territoires de Beni, Lubero, Mambasa et Irumu.

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« Nous pensons que cette fois-ci, l'armée et ses partenaires militaires, notamment la MONUSCO, l'UPDF et les Wazalendo, ainsi que les commandants déployés dans les régions de Beni, Lubero, Mambasa et Irumu, doivent conjuguer leurs efforts pour mener des opérations simultanées contre ces rebelles », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'absence de coordination entre les opérations militaires dans ces différentes zones permettrait aux combattants ADF de se déplacer d'un territoire à un autre sans subir une pression militaire simultanée.

Le notable affirme également que les opérations devraient s'étendre aux zones où la présence des ADF est signalée, notamment dans certaines parties du Haut-Uele et dans la réserve de faune à okapis.

Par ailleurs, Bravo Vukulu recommande au gouvernement congolais de renforcer les moyens mis à la disposition des forces armées et d'intensifier les actions contre les personnes soupçonnées de collaborer avec les groupes armés.

« Nous en avons marre, nous sommes fatigués », a-t-il conclu, exprimant l'exaspération des populations face à la persistance de l'insécurité.