Congo-Kinshasa: Ligue 1 - Céleste s'impose face aux Aigles du Congo et prend seul les commandes du groupe B

8 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le FC Céleste a consolidé sa place de leader du groupe B de l'Illicocash Ligue 1 en battant le FC Les Aigles du Congo sur le score de 2 buts à 0, dimanche 8 novembre au stade Tata Raphaël de Kinshasa, dans le cadre de la 6e journée du championnat.

Les visiteurs ont rapidement pris l'avantage dès la 9e minute de jeu grâce à un but contre son camp d'Helton Kayembe. Le défenseur des Aigles du Congo a dévié involontairement le ballon dans ses propres filets, offrant ainsi l'ouverture du score à Céleste.

Trois minutes plus tard, Nzanga Malamu a corsé l'addition en inscrivant le deuxième but de son équipe à la 12e minute. Malgré plusieurs tentatives de réaction, les Aigles du Congo n'ont pas réussi à réduire l'écart avant le coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire, le FC Céleste confirme son excellent début de saison et conserve la tête du classement du groupe B avec 11 points en cinq matches, assortis d'une différence de buts de +4.

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Dans l'autre rencontre disputée bien avant, l'AF Ufalya Simba a créé la surprise en dominant le FC Renaissance du Congo (1-0).

L'unique réalisation de la partie est intervenue à la 67e minute par Mulumba Tshimpi.

Cette défaite freine les ambitions du FC Renaissance, qui reste bloqué à 4 points après trois matches disputés.

Classement provisoire du groupe B:

  • FC Céleste : 11 points (+4) en 5 matches
  • Anges Verts : 9 points (+3) en 4 matches
  • Maniema Union : 6 points (+2) en 2 matches
  • FC MK : 6 points (+1) en 4 matches
  • Étoile du Kivu : 5 points (+1) en 3 matches
  • AS Étoile Jaune : 4 points (0) en 3 matches
  • FC Renaissance : 4 points (0) en 3 matches
  • Vita Club : 3 points (+2) en 2 matches
  • Dauphin Noir : 3 points (-1) en 4 matches
  • LAC : 3 points (-3) en 4 matches
  • Rangers : 2 points (-2) en 4 matches
  • New Jak : 2 points (-2) en 3 matches
  • Novakin : 0 point (-5) en 3 matches.

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