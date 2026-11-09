Congo-Kinshasa: Football - L'AS Maniema Union inaugure son centre sportif de transit au pays

L'Association sportive Maniema Union de Kindu a inauguré, samedi 7 novembre, son centre sportif de transit à Kindobo, dans la commune de la N'sele à Kinshasa. Cette infrastructure destinée à l'hébergement et à la préparation des joueurs comprend notamment 25 chambres, un terrain en gazon synthétique, une salle polyvalente, une salle de musculation, deux vestiaires ainsi que des blocs médical et administratif.

Érigé sur une superficie de 12 348 m², le complexe a été conçu pour offrir aux sportifs de haut niveau un cadre adapté à la préparation, à la récupération et à la vie en équipe.

Lors de la cérémonie d'inauguration, l'architecte en chef du chantier a expliqué que ce centre va au-delà d'un simple bâtiment sportif.

« Ce bâtiment est un véritable outil de performance, un second foyer et un espace de régénération pour les athlètes », a-t-il déclaré.

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Selon lui, les espaces ont été aménagés pour répondre aux exigences du sport professionnel. Le site dispose de 25 chambres de 20 m² chacune avec sanitaires intégrés, d'une salle polyvalente de 220 m², d'une salle de musculation de 95 m², d'un local médical, d'une cuisine moderne, de locaux de stockage ainsi que d'un terrain synthétique de 6 650 m².

Prenant la parole au nom du club, la présidente de l'AS Maniema Union, Esther Kumba, a salué l'engagement du général d'armée Gabriel Amisi, qu'elle a présenté comme l'initiateur de cette réalisation.

« La réalisation d'une grande oeuvre ne relève jamais du hasard. Elle est le fruit d'une vision, d'une volonté ferme, de sacrifices et d'un engagement constant », a-t-elle affirmé.

Pour Esther Kumba, ce centre sportif représente un investissement stratégique pour l'avenir du club. Il offrira aux joueurs des conditions favorables à la récupération, à la discipline et à la préparation des compétitions.

« La performance sportive ne dépend pas uniquement du talent des athlètes ou de la qualité de l'encadrement. Elle repose également sur les conditions dans lesquelles ils vivent et se préparent », a-t-elle ajouté.

La dirigeante du club estime également que cette infrastructure pourrait contribuer à l'encadrement des jeunes talents et à la promotion des valeurs sportives telles que la discipline, le respect, la solidarité et le dépassement de soi.

Des projets ambitieux

Au cours de son intervention, Esther Kumba a annoncé plusieurs projets pour les prochaines années. Parmi eux figure la construction d'un stade moderne de 5 000 places dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema.

Elle a également évoqué la création prochaine d'une équipe féminine afin de contribuer au développement du football féminin et d'offrir davantage de possibilités d'épanouissement aux jeunes joueuses.

À travers ces initiatives, l'AS Maniema Union ambitionne de se doter d'infrastructures répondant aux standards du football professionnel et de renforcer sa compétitivité sur les scènes nationale et continentale.