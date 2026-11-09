Tunisie: CAB - - Les nouveaux responsables font connaissance avec l'effectif - Un respect mutuel !

Le discours tenu était de nature à stimuler les joueurs et a constitué une nouvelle opportunité de leur promettre la régularisation de leur situation

Il s'agit pratiquement de toute une délégation, avec à sa tête, le gouverneur de Bizerte et le président Ahmed Kandara, qui s'est rendue au Stade 15-Octobre le lendemain de la désignation du nouveau comité provisoire. Cette visite a permis aux responsables de faire ample connaissance avec l'effectif. Il va sans dire que, à cette occasion, le discours tenu était de nature à booster les joueurs et a constitué une nouvelle opportunité de leur promettre la régularisation de leur situation sur le plan matériel.

Mohamed Azaiez rend hommage au comité sortant

L'entraîneur Mohamed Azaiez a rendu hommage, dans un statut sur Facebook, aux anciens responsables et notamment à l'ex-président provisoire Riadh Mokdad. En effet, il reconnaît à celui-ci l'effort consenti pour faire en sorte de résoudre certains problèmes épineux que traverse le club : «La relative réussite du début de saison n'est pas le fruit du hasard.

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C'est au prix de sacrifices multiples et d'un travail acharné de toutes les parties que nous avons bien démarré la compétition, malgré une situation administrative et matérielle compliquée. Nous tenons, staff technique et joueurs, à féliciter Monsieur Mokdad pour cette bonne gestion», dit-il.

Chapeau bas aux joueurs !

Dans une pareille situation, les joueurs méritent un profond respect, eux qui sont restés, pendant tout ce temps, compréhensifs et ont repris les entraînements malgré les arriérés de salaires.

Un comportement qui mérite qu'on leur accorde la considération appropriée !