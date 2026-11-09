Congo-Kinshasa: Après sa sortie de la liste grise du GAFI, le gouvernement appelé à poursuivre les réformes

La République démocratique du Congo est appelée à poursuivre les réformes engagées dans le domaine de la gouvernance financière, malgré son retrait de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), annoncé le 30 octobre 2026.

Cette question a été abordée par la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, lors de la 102e réunion du Conseil des ministres, tenue à la Cité de l'Union africaine, sur instruction du président de la République.

La Cheffe de l'Exécutif a salué les efforts du Président de la République en matière de renforcement de la gouvernance financière et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

La Première ministre a également souligné la contribution des ministères de la Justice et des Finances, ainsi que des services concernés, notamment la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF), dans l'aboutissement de ce processus.

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Elle a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes afin de consolider les acquis de cette avancée. À cet effet, chaque ministre concerné devra veiller à l'application effective des mesures relevant de son secteur, à la continuité des activités de contrôle et au renforcement de la coopération entre les services compétents.

« Le Gouvernement considère cette avancée comme une opportunité de renforcer durablement le dispositif national de prévention de la criminalité financière, à travers la mise en oeuvre d'une politique nationale permanente et durable », a-t-elle déclaré.

Un port sec congolais annoncé en Tanzanie

Dans sa communication, la cheffe du gouvernement a aussi annoncé que la Tanzanie avait mis à la disposition de la RDC un espace de 45 hectares à Kwala, destiné à accueillir un port sec congolais. Cette infrastructure devrait faciliter la réception, le stockage, le traitement et le dédouanement des marchandises, notamment celles du secteur minier.

Elle a également indiqué qu'un autre espace avait été accordé à la RDC à Dodoma, capitale administrative de la Tanzanie, en vue de la construction de sa future ambassade.

35 millions de dollars annoncés pour les droits des retraités de l'ONATRA

La situation sociale des anciens agents de l'Office national des transports (ONATRA) a également été abordée au cours de cette réunion. La cheffe du gouvernement a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 35 millions de dollars américains destinée au paiement des droits sociaux des agents de cette entreprise publique admis à la retraite. Ce dossier, qui remonte à plus de treize ans, s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à apurer les passifs sociaux des entreprises publiques.

Cette démarche pourrait progressivement être étendue à d'autres entreprises du portefeuille de l'État confrontées à d'importants arriérés sociaux, notamment la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), ainsi qu'à certains dossiers relevant de la Fonction publique.

« La retraite doit demeurer l'aboutissement digne d'une carrière, et non une source d'incertitude. L'ambition du Gouvernement est de traduire nos engagements sociaux en résultats concrets, au bénéfice de celles et ceux qui ont dignement servi la Nation », a souligné Judith Suminwa.

Un calendrier de paiement attendu dans les trente jours

Dans cette perspective, la Première ministre a instruit le vice-Premier ministre en charge des Transports, Voies de communication et Désenclavement, ainsi que la ministre du Portefeuille, de lui soumettre, dans un délai de trente jours, un calendrier précis d'apurement des décomptes finaux des retraités de l'ONATRA.

Ce document devra notamment préciser les modalités permettant de garantir l'effectivité des paiements et proposer des mesures concrètes pour étendre progressivement ce dispositif aux autres entreprises concernées.

Ces différentes annonces s'inscrivent dans les orientations du Programme d'actions du gouvernement 2024-2028, qui accorde notamment une place importante à la gouvernance financière, au développement économique et à l'amélioration des conditions sociales des citoyens.