Afrique: JOJ Dakar 2026 - À Saly, il ne fallait pas manquer le rendez-vous avec l'histoire

Dakar — La moisson du week-end aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a été fructueuse, pour le Sénégal, à Saly où il ne fallait pas manquer le rendez-vous avec l'Histoire. Un rendez-vous avec l'émotion, la fierté et, surtout, avec ces instants rares où tout un peuple se reconnaît dans les exploits de ses enfants.

Sur la plage de Saly, l'hymne national sénégalais a retenti. Pas une fois, ni deux, mais trois fois. Trois fois que "Le Lion rouge" a résonné, sur la magnifique plage dans la Petite Côte. Trois fois que le drapeau national a flotté sur le toit du monde. Trois fois que le Sénégal a goûté à l' ivresse d'une victoire qui à fait vibrer les coeurs et donner des frissons.

Il fallait voir ces scènes pour mesurer ce qu'elles représentent. Dans l'histoire de la participation sénégalaise aux Jeux olympiques de la jeunesse, jamais le Sénégal n'avait encore décroché une médaille d'or. À Saly, ces jeunes représentants du pays ont voulu écrire une nouvelle page de cette histoire.

Élisabeth Diatta, Maguette Diop et Ndeye Khady Anna Diatta ont transformé un rêve longtemps espéré en une réalité éclatante.

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Trois champions, trois médailles d'or, quelle fierté !

La première à ouvrir le bal fut Élisabeth Diatta, samedi. Malgré une chaleur quasi-étouffante et un sable brûlant, la jeune Sénégalaise n'a pas tremblé, face à la Japonaise Reisa Kojima.

Dans une sérénité presque déconcertante, avec un calme olympien, justement, elle a fait parler sa technique, sa souplesse et son intelligence du combat. Son adversaire semblait ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Sur une reprise technique aussi soudaine qu'imparable, Élisabeth a fait basculer le combat et terrassé son adversaire.

Ce n'est qu'alors qu'elle a laissé éclater sa joie. Encore fallait-il voir cette joie contenue, ce triomphe modeste d'une championne qui venait pourtant d'entrer dans l'histoire. Elle est devenue la première sénégalaise médaillée olympique.

Dans les tribunes, ses entraîneurs, Ablaye Thiam et Isabelle Sambou, étaient aux anges. Pour cette dernière, l'émotion avait une saveur toute particulière.

"J'avais voulu avoir la médaille d'or pour le Sénégal quand j'étais athlète. Dieu ne me l'a pas donnée. Mais aujourd'hui, j'ai eu ma récompense", confiait-elle, encore portée par l'émotion. Comme si, à travers cette jeune championne, un rêve personnel venait enfin de s'accomplir.

Ablaye Thiam, lui aussi, mesurait le poids de cette victoire. "Je suis très content. Ce n'était pas facile. Nous avions une grande responsabilité, car tout le Sénégal attendait cette première médaille d'or en lutte ", expliquait-il, un brin soulagé.

Dans les gradins, le public n'en finissait plus de célébrer. Les cris fusaient, les encouragements redoublaient. "C'est normal de gagner des médailles dans cette discipline. C'est notre sport traditionnel. Nous le méritons", scandaient certains supporters.

Dans la foulée de cet exploit, Maguette Diop allait prolonger la fête. Face à son adversaire azerbaïdjanais, pourtant champion du monde en titre, le Sénégalais a fait preuve de la même détermination.

Il l'avait promis, il l'a fait. En moins de trois minutes, l'or était au bout du combat. Une victoire nette, une démonstration de maîtrise et une nouvelle occasion pour le Sénégal de savourer cet instant historique.

L'hymne national allait retentir une deuxième fois sur la plage de Saly. Dans les tribunes, le public était déchaîné. La fierté d'appartenir à cette nation se lisait sur tous les visages. Le Sénégal venait de confirmer que la lutte, profondément ancrée dans son patrimoine sportif et culturel, pouvait aussi le porter sur le toit de l'olympisme.

Mais la fête n'était pas terminée. Le lendemain, loin de retomber, l'enthousiasme populaire avait encore grandi. Les supporters étaient venus en nombre pour pousser les athlètes vers de nouveaux exploits.

Et Ndeye Khady Anna Diatta n'a pas déçu. Engagée dans la catégorie des moins de 45 kg, l'autre porte-drapeau du Sénégal a réalisé un parcours sans faute : cinq combats, cinq victoires. Une véritable démonstration de courage et de détermination. Jusqu'au bout, elle a porté haut les couleurs du pays, ajoutant une troisième médaille d'or au palmarès sénégalais.

Mais au-delà de l'or, la jeune championne espère que les JOJ laisseront un héritage durable, surtout chez les filles qui rêvent de pratiquer la lutte. "Ici, au Sénégal, si tu es une fille et que tu fais de la lutte, on dit que tu es un garçon. J'espère que cette expérience donnera du courage et de la détermination aux filles", a-t-elle confié sur le site Internet des JOJ Dakar 2026.

Un message fort qui donne une autre dimension à son sacre. Elle a également raconté son émotion après la victoire d'Élisabeth Diatta, qu'elle considère comme sa soeur. "J'étais très heureuse hier quand elle a gagné la médaille d'or. J'en ai même pleuré. J'avais confiance en elle. C'est aussi une fierté pour nous", a-t-elle raconté.

Le succès sénégalais a également été marqué par la médaille de bronze d'Ablaye Diouf dans la catégorie des moins de 90 kg. Après sa victoire (4-1) contre le Brésilien Allan Smith de Sousa Beserra. "Je suis très content, même si j'aurais préféré prendre la médaille d'or", a-t-il confié à la même source.

Une médaille supplémentaire qui vient enrichir la belle moisson de la lutte sénégalaise à Saly. Le pays hôte se hisse à la septième place du classement général des médailles avec cinq breloques : trois en or et deux en bronze. Matar Diop a remporté le bronze en judo dans la catégorie des moins de 66 kg.