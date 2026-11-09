Madagascar: Halime Ebru Demircan, ambassadrice de Türkiye - « Nous voulons bâtir un partenariat durable au bénéfice des deux peuples »

interview

À l'occasion d'un entretien, Halime Ebru Demircan, ambassadrice de Türkiye à Madagascar, revient sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Coopération économique, investissements, formation des jeunes et adaptation au changement climatique figurent parmi les priorités de cette collaboration, avec l'ambition de transformer les liens d'amitié en opportunités concrètes pour la population malgache.

L'Express de Madagascar : Les relations entre Madagascar et la Türkiye connaissent un renforcement dans plusieurs domaines. Quelles sont aujourd'hui les principales priorités de votre ambassade pour approfondir cette coopération, particulièrement sur le plan économique et commercial ?

Halime Ebru Demircan: Les liens d'amitié profonds entre la Türkiye et Madagascar s'expriment aujourd'hui à travers un véritable partenariat d'égal à égal, fondé sur le respect, la confiance mutuelle et une approche gagnant-gagnant. Notre objectif commun est de consolider ce partenariat en valorisant notre potentiel de coopération dans de nombreux domaines. C'est pourquoi notre ambassade s'est donné pour priorité de traduire cette volonté en actes, en intensifiant les contacts de haut niveau et les consultations régulières dans tous les secteurs clés. Les vols réguliers de Turkish Airlines jouent en ce sens un rôle pivot, en facilitant la connexion et les déplacements entre nos deux pays.

Nous voulons donner un élan structurel à nos relations économiques et commerciales, non seulement en augmentant et en diversifiant le volume de nos échanges, mais aussi en les inscrivant dans un cadre institutionnel solide afin d'assurer une coopération à long terme au profit des économies et des peuples de nos deux pays. Dans cette perspective, l'entrée en vigueur prochaine de l'accord de coopération commerciale et économique, signé en 2024, sera une étape significative qui permettra la mise en place d'une commission mixte pour mieux structurer nos relations. Par ailleurs, la conclusion attendue d'autres accords bilatéraux en cours de négociation, notamment sur la protection mutuelle des investissements et la prévention de la double imposition, apportera une contribution majeure à l'expansion de notre coopération.

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Quels secteurs malgaches présentent le plus grand potentiel pour attirer les investisseurs turcs, et quelles opportunités concrètes cette coopération peut-elle offrir aux entreprises et à la population malgaches ?

Madagascar dispose d'un potentiel économique considérable. Ses ressources naturelles, son capital humain, sa position géographique et les besoins liés à son développement offrent de nombreuses possibilités de coopération. De son côté, la Türkiye possède un secteur privé dynamique, des entreprises compétitives et une expérience reconnue dans de nombreux domaines. Nous voyons notamment de belles perspectives dans l'énergie, les infrastructures, les transports, l'agriculture, les mines, le tourisme, la santé et les nouvelles technologies.

Le secteur énergétique constitue déjà un bon exemple de ce que nos entreprises peuvent réaliser à Madagascar. Les infrastructures représentent également un domaine particulièrement prometteur : la Türkiye dispose d'une solide expérience dans la construction de routes, de ponts, de ports et de réseaux ferroviaires. Ce savoir-faire pourrait être très utile à Madagascar, notamment pour améliorer les transports et faciliter les échanges économiques à l'intérieur du pays.

Nous accordons aussi une grande importance à l'agriculture, car Madagascar possède un potentiel remarquable dans ce domaine. En associant ce potentiel aux technologies et à l'expertise de nos entreprises dans la transformation et la valorisation des produits agricoles, nous pourrions créer de nouvelles opportunités pour les producteurs locaux. Pour nous, investir ne signifie pas simplement réaliser un projet ou vendre un produit : notre objectif est de développer des partenariats durables avec les acteurs malgaches, en associant le dynamisme, la compétitivité et l'expertise technique des entreprises turques au potentiel de la Grande Île, à travers le partage de savoir-faire et la valorisation des ressources. Ce qui compte, en définitive, c'est que cette coopération bénéficie directement à la population à travers la création d'emplois, le développement des compétences et l'amélioration des services pour tous.

Au-delà des échanges commerciaux, comment l'ambassade de Türkiye entend-elle contribuer au développement de Madagascar, notamment à travers la formation des jeunes, le transfert de compétences et les projets de coopération ?

Je suis convaincue que la véritable richesse d'un partenariat réside avant tout dans les liens humains. Les relations économiques sont essentielles, bien sûr, mais ce sont aussi les échanges entre les jeunes, les étudiants et les professionnels qui permettent de construire un partenariat durable entre deux pays. C'est pourquoi nous accordons une place particulière à l'éducation et à la formation dans nos relations avec Madagascar. Depuis 1992, 181 étudiants malgaches ont bénéficié des bourses d'études de la Türkiye pour poursuivre leurs cursus dans nos universités. Ces jeunes découvrent notre pays, notre culture et notre langue, tout en acquérant des compétences qu'ils pourront mettre au service du développement de leur nation. Ils deviennent, en quelque sorte, des ponts entre nos deux peuples.

Par ailleurs, les Écoles internationales Maarif de Madagascar jouent un rôle clé dans la formation de la jeunesse malgache, en offrant une éducation de haute qualité ainsi que de nouvelles opportunités académiques. Sur le terrain, nos diverses institutions et organisations de la société civile mènent aussi des actions concrètes. L'Agence turque de coopération et de coordination (TİKA) continue à soutenir des projets dans de nombreux domaines, y compris l'éducation et la formation.

Toutes ces initiatives traduisent une même conviction : le développement durable passe par l'investissement dans les personnes, les connaissances et les compétences. Nous souhaitons que notre présence à Madagascar soit celle d'un partenaire qui partage son expérience, accompagne les initiatives locales et contribue à offrir de nouvelles perspectives aux jeunes générations.

À l'approche de la COP31, quelles sont les grandes priorités de la Türkiye dans les négociations climatiques internationales, et quelle place le pays souhaite-t-il accorder à la coopération avec les pays africains, en particulier Madagascar ?

La Türkiye accueillera la COP31 à Antalya, du 9 au 20 novembre 2026. C'est une responsabilité importante, mais aussi une opportunité majeure de contribuer à donner un nouvel élan à la coopération internationale face au changement climatique. Notre ambition est d'en faire une COP tournée vers l'action, en traduisant les engagements globaux en réalisations concrètes.

Notre approche repose sur le dialogue, le consensus et l'action. En coopération étroite avec l'Australie, qui assurera la présidence des négociations, nous souhaitons favoriser des avancées équilibrées sur la réduction des émissions, l'adaptation au changement climatique et les moyens nécessaires pour accompagner cette transition.

Nous accordons une attention particulière aux besoins des pays en développement. Tous les pays ne disposent pas des mêmes ressources ni des mêmes capacités pour faire face aux défis climatiques. Il est donc essentiel de garantir un meilleur accès aux financements, aux technologies et au renforcement des capacités.

L'Afrique occupe naturellement une place importante dans cette réflexion. Le continent subit de plein fouet les conséquences du changement climatique, alors qu'il n'a contribué que de manière limitée aux émissions historiques mondiales. Madagascar en est un exemple particulièrement parlant : les cyclones, les sécheresses et les difficultés liées à la sécurité alimentaire montrent combien l'adaptation est devenue une nécessité pour les populations.

Parmi les priorités de notre programme d'action figurent notamment les énergies propres, la sécurité alimentaire, la résilience des villes, la protection des zones côtières et la participation de la jeunesse. Ce sont autant de domaines dans lesquels nous pouvons envisager des coopérations avec nos partenaires africains, y compris Madagascar. Nous partageons d'ailleurs déjà certaines initiatives environnementales. Madagascar a notamment soutenu la résolution des Nations unies portée par la Türkiye, qui a proclamé le 30 mars « Journée internationale du zéro déchet ». C'est un exemple concret de notre engagement commun en faveur de la protection de l'environnement.

Comment la Türkiye pourrait-elle accompagner Madagascar dans ses efforts d'adaptation climatique, notamment à travers des financements, des transferts de technologies ou des partenariats ?

Madagascar est malheureusement l'un des pays les plus exposés aux conséquences du changement climatique, qui affectent directement la vie quotidienne des populations, l'agriculture, les infrastructures et l'activité économique. Face à ces défis, la Türkiye privilégie une solidarité active qui dépasse l'aide d'urgence pour bâtir une résilience durable.

À la suite des récents cyclones, la TİKA, l'AFAD et nos institutions de la société civile ont mobilisé une aide humanitaire d'urgence correspondant à l'équivalent d'environ 500 millions d'ariary. Mais nous souhaitons aller au-delà de cela : il est tout aussi important d'accompagner les efforts de prévention et de renforcer la capacité des communautés à faire face aux catastrophes à l'avenir. Nous voyons plusieurs possibilités de coopération, notamment dans la gestion de l'eau, l'agriculture adaptée aux sécheresses, la protection des zones côtières et la construction d'infrastructures plus résistantes aux événements climatiques extrêmes.

Certaines expériences montrent déjà ce que nous pouvons accomplir ensemble. La Fondation Diyanet de Türkiye a notamment soutenu la réalisation de puits équipés de systèmes solaires à Antsiranana et à Toliara. Ce sont des projets concrets qui font une réelle différence dans la vie quotidienne des populations. Nous avons également eu des échanges avec les autorités malgaches sur les technologies turques de surveillance des incendies de forêt, notamment l'utilisation de drones.

Bien entendu, la question du financement reste essentielle. Dans le cadre du programme d'action de la COP31, l'initiative BRIDGE, développée avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), vise justement à aider les pays à transformer leurs priorités climatiques en projets concrets et à faciliter leur accès aux sources de financement existantes. Cette approche pourrait présenter un intérêt particulier pour Madagascar, où les besoins en matière d'adaptation sont considérables.