Madagascar: Mandritsara - Un homme abattu pour 500 ariary

9 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Lors du Tsaboraha à Morafeno (Mandritsara), un père de famille de 30 ans a été tué par un militaire après une dispute sur 500 ariary de monnaie rendue.

La fête traditionnelle du Tsaboraha a viré au cauchemar le week-end dernier à Morafeno (fokontany de Lampibe), dans la commune rurale de Marotandrano (district de Mandritsara). Un père de famille de trente ans, vendeur de boissons, a été abattu par un militaire en marge des festivités.

Les célébrations traditionnelles du Tsaboraha garderont un goût de cendre à Lampibe. Un père de famille de trente ans, qui tenait un commerce de boissons alcoolisées, a perdu la vie dans des circonstances d'une invraisemblable absurdité, laissant derrière lui deux enfants.

Selon les premiers éléments recueillis auprès d'une source locale, le drame trouve son origine dans un simple différend sur la monnaie à rendre. Le client, un militaire, aurait payé ses consommations avec un billet de 10 000 ariary. C'est lors du calcul de la monnaie portant sur la somme dérisoire de 500 ariary que le ton est monté. L'altercation a brusquement basculé dans le sang lorsque le militaire a fait usage de son arme, tirant à bout portant sur le vendeur. Touché de plein fouet à l'abdomen, le commerçant a succombé sur le coup.

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Intervention rapide des forces de l'ordre

Alertées par les coups de feu et la panique sur place, les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour sécuriser la zone et interpeller le suspect. D'après les informations recueillies, l'homme mis en cause serait un adjudant-chef affecté à la protection rapprochée d'un membre du gouvernement.

Il a immédiatement été placé en garde à vue dans les locaux compétents pour les besoins de l'enquête, une mesure indispensable également pour éviter tout risque de représailles ou de justice populaire de la part d'une population locale sous le choc.

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