Afrique: Football - CAN U23 - Quatorze locaux et neuf expatriés forment les Barea

La liste des vingt-trois Barea retenus pour les matchs comptant pour le second tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations U23 a été dévoilée ce week-end.

La liste tant attendue est enfin publiée. La participation malgache se confirme à moins d'une semaine des rencontres. Le manager Harijaona Solonirina et l'entraîneur principal Boualem Mankour ont dévoilé en fin de semaine la liste des vingt-trois Barea qui défendront les couleurs nationales lors du second tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U23, prévue en Égypte en 2027. Ce sommet continental servira également de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La sélection s'articule autour d'une ossature locale totalisant quatorze joueurs. Le technicien franco-algérien a par ailleurs fait appel à neuf expatriés : cinq évoluant en France, et un dans chacun des pays suivants : la Belgique, le Portugal, les Émirats arabes unis et les Seychelles. Après le désistement des Comores au premier tour qualificatif, les Barea affronteront d'entrée, au second tour, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

Les deux rencontres se joueront en Afrique du Sud, au Tshwane Lucas Moripe Stadium, faute de stade homologué dans la Grande Île.

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Une ossature locale

Madagascar abritera le match aller le samedi 14 novembre à 18 heures (heure malgache). Le match retour est programmé le mardi 17 novembre à 23 heures (heure malgache).

Les présélectionnés locaux étaient en regroupement depuis la mi-septembre sous la houlette de l'entraîneur Herimanitra Rabeharisoa, dit «Hery Be», et de son staff. Le coach principal Boualem Mankour et son adjoint, Johan Paul - ancien capitaine des Barea -, ont fait le déplacement au pays pour diriger la préparation, évaluer l'effectif et affiner la sélection des locaux pendant environ deux semaines. Cette période a été rythmée par au moins cinq matchs tests d'évaluation. Les techniciens suivaient les joueurs de près depuis des années et disposaient déjà d'une liste préétablie.

La délégation des expatriés s'envolera pour l'Afrique du Sud mardi dans la soirée, tandis que les joueurs locaux les y rejoindront mercredi.

Liste des Barea

Gardien de but :

1-Cladec Laguesse Christopher (ESTAC Troyes -France)

2-Moro Jhoanito (Babangy FC - Madagascar)

Defenseurs:

3-Lucas Rakotozafy (Pau FC - France)

4-Mandaniaina Rafelambolatiana (Elgeco Plus - Madagascar)

5-Gaetan Rasolofoson (AS Sainte-Anne-Madagascar)

6-Donna Andoniaina (Mama FC -Madagascar)

7-Saviola Rabenarisoa (Ajesaia -Madagascar)

8-Larry Randrianasolo (Versailles FC - France)

9-Phuget Ainanirina (TGBC-Madagascar)

Milieux:

10-Noah Grégoire (Voltigeurs Châteaubriant-France)

11-Morgan Moasary (Colmar SR-France)

12-Navalona Ramahazomanana (Rimal Al - Sahra-Dubai)

13-Tanjonirina Rakotondrabe (Elgeco Plus -Madagascar)

14-Ismael Rahajason (FC Rouge + Madagascar)

15-Tafita Rasoloniaina (TGBC - Madagascar)

16-Tafitasoa Ranivoarisoa (FC Rouge - Madagascar)

Attaquants:

17-Marco Raveloarison (Wagner FC - Madagascar)

18-Liva Rakotonandrasana (CTFC- Madagascar)

19-Christiano Razafinimanana (CFFA - Madagascar)

20-Maminiaina Notahianiavo (CFFA - Madagascar)

21-Miranto Guerin (KRC Mechelen - Belgique)

22-Danieldo Raharison (Viseu FC - Portugal)

23-Massinga Ranaivoson (Bazar Brothers - Seychelles)

Coach: Boualem Mankour