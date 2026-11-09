Madagascar: Management - La diversité culturelle sert d'atout aux entreprises

La diversité culturelle constitue un levier de performance pour les entreprises. Le management multiculturel favorise la cohésion et la collaboration entre les équipes.

Les différences culturelles au sein des organisations peuvent devenir un levier de performance lorsqu'elles sont bien comprises et encadrées. C'est dans cette perspective que le cabinet Hermès Conseils a organisé, le 6 novembre 2026, les Rencontres RH autour du thème « Le management multiculturel : un levier de performance », au Novotel Alarobia. Cette rencontre a réuni différents acteurs du monde professionnel afin de partager des expériences et de réfléchir aux moyens d'améliorer la collaboration entre les travailleurs issus de cultures différentes.

Dans un environnement économique marqué par la multiplication des échanges internationaux, les entreprises sont de plus en plus confrontées à la diversité des profils. Les différences de mentalité, de communication et de méthodes de travail peuvent parfois provoquer des incompréhensions, fragiliser les relations professionnelles et affecter la productivité. Leur prise en compte devient ainsi importante pour assurer la cohésion des équipes et atteindre les objectifs communs.

Performance

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« L'idée est de comprendre les différences culturelles au sein d'une entreprise ou d'une organisation afin que les collaborateurs puissent travailler ensemble et contribuer à la performance », a expliqué Noro Andriamamonjiarisoa, fondatrice du cabinet Hermès Conseils. L'objectif est notamment de permettre aux responsables et aux employés de mieux appréhender les comportements et les pratiques de leurs collègues.

Cette problématique concerne particulièrement les entreprises internationales implantées à Madagascar, où les équipes peuvent réunir des collaborateurs de différentes régions et nationalités. « J'ai fait des études en France, aux États-Unis et en Chine. J'ai donc été exposée à différentes cultures. Je pensais être très flexible et tout comprendre, mais je me rends compte que certaines de mes perceptions peuvent être justes ou fausses. La séance d'aujourd'hui m'a permis de mettre des mots sur certains éléments que j'observais », a témoigné Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar.

Elle insiste également sur la nécessité de transmettre ces acquis aux collaborateurs. « La prochaine étape pour Madagascar sera d'étendre tout ce que nous avons appris aujourd'hui au reste de la compagnie. Nous avons des personnes issues de toutes les régions de Madagascar ainsi que de différents pays d'Afrique. L'idée est de développer cette intelligence multiculturelle au sein de l'entreprise », a-t-elle souligné.

Au-delà des grandes entreprises, le management multiculturel représente un enjeu pour l'ensemble du monde professionnel.