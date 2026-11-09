Madagascar: Météo - Le risque cyclonique recule

Le risque cyclonique diminue dans le Nord-Est. Cependant, la vigilance rouge pour fortes pluies reste en vigueur à Vohémar et à Sambava.

Le temps a commencé à se dégrader à Vohémar, hier après-midi. « Le temps est gris et un peu venteux, et la pluie commence à tomber », témoignaient, hier après-midi, des habitants de ce district placé par la direction générale de la Météorologie (DGM) en vigilance rouge pour fortes pluies, au même titre que le district de Sambava. Ils restent toutefois sereins: « Rien ne marque le passage d'un cyclone pour le moment», rapportent-ils.

La dépression tropicale qui évolue à l'est de la région Sava perd progressivement en intensité, selon la direction générale de la Météorologie. « Les nuages orageux se sont entièrement détachés du centre du système dès le début de la matinée », indiquait Météo Madagascar, hier. Les risques cycloniques et de fortes pluies diminuent ainsi dans la partie nord-est. Plusieurs éléments expliquent cet affaiblissement, les conditions s'avérant défavorables au maintien d'une perturbation tropicale. « La température de la mer diminue dans la zone d'évolution du système, et l'atmosphère est sèche en altitude », précisent les services météorologiques.

Précipitations abondantes

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Le système n'atteindra pas Madagascar, d'après les prévisions. « La dépression devrait poursuivre sa route vers le nord-ouest durant les prochaines vingt-quatre à quarante-huit heures, avant de se dissiper au nord-ouest du cap Bobaomby », indiquait Météo Madagascar, hier.

La vigilance reste de mise dans le Septentrion. Des précipitations plus abondantes sont prévues dans la région nord-est de l'île. Le cumul des pluies est estimé entre 40 mm et 70 mm en vingt-quatre heures pour ce 8 novembre. Cette situation devrait provoquer une accumulation d'eau dans les zones inondables, la crue des rivières, des glissements de terrain et la dégradation des routes dans les zones vulnérables des districts de Vohémar et de Sambava.

La mer devrait, par ailleurs, être agitée sur la côte nord-est, et le temps sera généralement venteux sur les côtes de la Sava et de la Diana, avec des rafales intermittentes dès hier, en fin d'après-midi. Météo Madagascar invite les habitants et les pêcheurs de ces régions à respecter scrupuleusement les consignes des autorités locales.

Le centre du système se situait à environ 153 km au nord-est de Vohimarina (Vohémar), hier à 10 heures. Il se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 17 km/h, générant des vents de 55 km/h et des rafales pouvant atteindre 70 km/h sous les orages.