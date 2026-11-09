Madagascar: Projet de loi de finances - L'éducation bénéficie d'un soutien accru

L'État entend accorder une plus grande importance à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population ainsi qu'au soutien des secteurs qui contribuent au développement de l'économie nationale.

Deux secteurs sont particulièrement concernés par l'augmentation des allocations budgétaires pour l'année prochaine. Outre le ministère de l'Économie et des Finances, qui conserve la première place en matière de budget, le ministère de l'Éducation nationale occupe la deuxième position parmi les départements bénéficiant des plus importantes dotations de l'État.

Le budget alloué à ce ministère s'élève à 2 417 542 257 000 ariary, selon le projet de loi de finances pour 2027. Il enregistre une hausse de 300 000 millions d'ariary par rapport à la dernière loi de finances rectificative. Cette augmentation s'explique notamment par le recrutement d'environ neuf mille enseignants Fram dans tout Madagascar, conformément aux prévisions du gouvernement. Elle tient également compte de la formation des enseignants, dans le cadre du projet de réforme des programmes scolaires, ainsi que du renforcement des actions visant à ramener les élèves à l'école.

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Le soutien aux secteurs de l'énergie, des hydrocarbures et des travaux publics demeure également une priorité de l'État, malgré une légère baisse des budgets qui leur sont consacrés. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures dispose d'une enveloppe de 1 982 980 230 000 ariary, ce qui le place au troisième rang des départements les mieux dotés. Cette allocation accuse une baisse d'environ 44 000 milliards d'ariary par rapport au budget inscrit dans la loi de finances rectificative pour la fin de cette année. « Cela n'aura pas vraiment d'incidence sur la prise en charge des travaux urgents », indique une source auprès de ce ministère, hier.

L'importation et l'acquisition de groupes électrogènes destinés à la Jirama figurent parmi les principales priorités de cette enveloppe budgétaire. Le ministère des Travaux publics dispose, quant à lui, d'un budget de 1 620 661 182 ariary. Cette dotation connaît également une légère baisse par rapport à 2026, mais celle-ci ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur la poursuite progressive des travaux de réhabilitation des routes nationales. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a rappelé que la réhabilitation de ces axes routiers figure parmi les grands chantiers du gouvernement. Ces routes constituent des artères essentielles au fonctionnement des différents secteurs économiques de Madagascar.

Les plus petites allocations budgétaires

Les budgets consacrés aux secteurs chargés de promouvoir la production nationale restent relativement proches et connaissent peu de changements. C'est notamment le cas du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que du ministère de la Santé publique, qui occupe la cinquième place parmi les départements les mieux dotés par l'État.

Le budget de la Présidence de la Refondation de la République connaît également une augmentation. Il passe à 162 milliards ariary pour 2027, contre 250 milliards ariary cette année. En revanche, le ministère chargé de la Refondation occupe la dernière place dans la répartition budgétaire, avec une enveloppe de seulement 16 771 865 000 ariary.

Les grandes orientations ayant guidé l'élaboration du projet de loi de finances 2027 précisent que « le soutien aux secteurs qui répondent directement aux besoins de la population constitue une priorité ». Elles prévoient également un appui renforcé aux secteurs contribuant à la relance économique ainsi qu'à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles susceptibles de survenir à partir de l'année prochaine.

L'État prévoit une croissance économique de 5,1 % pour l'année prochaine. Les recettes fiscales attendues dans les caisses de l'État sont, quant à elles, estimées à 6 721 000 000 ariary.