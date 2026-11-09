Madagascar: Concert classique - Le choeur Miangaly explore les traditions musicales du monde

Avec « Rendez-voix de vous », le chœur Miangaly a réuni chants sacrés occidentaux et répertoires orientaux dans un récital a cappella consacré à l'inclusion.

Jeudi, à la Cité des Cultures, le chœur Miangaly a présenté « Rendez-voix de vous », deuxième rendez-vous de sa saison 2026, placée sous le thème « Harmonie inclusive ». Des œuvres liturgiques occidentales aux chants du Moyen-Orient, le programme a fait dialoguer plusieurs traditions musicales et religieuses. L'adaptation et l'interprétation de chants musulmans par une formation chorale constituent une première à Madagascar, selon Antsanirina Rakotoarimino, directeur du chœur.

Vêtus de noir, les quelque trente choristes ont interprété l'ensemble du programme a cappella. La première partie a traversé plusieurs époques de la musique occidentale, avec « Christus Factus Est » de Felice Anerio (1560-1614) et « O Salutaris Hostia » d'Edward Elgar (1857-1934). Elle s'est achevée sur le spiritual afro-américain « Down by the Riverside ».

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La seconde partie s'est ouverte sur des œuvres arrangées pour le chœur, dont « Alhamdoulillah », issu du répertoire traditionnel du Moyen-Orient, ainsi que « Salaam » et « No Word Is Worthy » de Sami Yusuf. Le récital s'est poursuivi avec « When we love » d'Elaine Hagenberg, avant de se conclure sur « Soleram » de Josu Elberdin.

Pour Antsanirina Rakotoarimino, alias Rahf, le thème « Harmonie inclusive » invite à réfléchir à la place de chacun dans la société.

Minorités

« À travers chaque programme musical, nous souhaitons toujours transmettre un message. Nous nous interrogeons sur ce que nous pouvons apporter de plus à notre pays, notamment en accordant une place aux personnes parfois marginalisées », explique-t-il.

Le choix des chants religieux s'inscrit dans cette démarche. La première partie a puisé dans les traditions liturgiques catholique, orthodoxe et anglicane. « Même au sein du christianisme, il existe des minorités auxquelles il faut accorder de l'attention », souligne le directeur du chœur. En intégrant des chants du Moyen-Orient à la seconde partie, la formation a prolongé ce dialogue entre les croyances. « L'inclusion, c'est aussi le fait de nous reconnaître comme Malgaches et de vivre ensemble », précise-t-il. Le message du récital tient aussi dans ces mots : « Lorsque nous nous aimons les uns les autres, des choses peuvent changer. »

Fondé en 2013 et dirigé par Antsanirina Rakotoarimino, le chœur Miangaly est une formation laïque qui réunit une trentaine de passionnés de musique classique. Il s'attache à faire connaître le chant choral et privilégie notamment les œuvres de la Renaissance et du XXe siècle. En août 2023, il a obtenu un prix d'excellence au concours international Appassionata, organisé par une association de musiciens professionnels belges.