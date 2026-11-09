Madagascar: Concertation nationale - Le chef de l'État appelle à accélérer le processus

La concertation nationale accuse du retard. Le colonel Michaël Randrianirina appelle les responsables religieux et les autorités de l'État à accélérer sa mise en oeuvre. Il estime que leur engagement patriotique doit permettre de surmonter les contraintes financières.

Lors d'un discours prononcé hier à Antsirabe, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a reconnu que la concertation nationale prenait du retard. Il a demandé aux responsables religieux et aux autorités de l'État chargés de l'organiser d'en accélérer la mise en oeuvre.

« La concertation accuse un léger retard. Aussi, demanderais-je à ceux qui sont chargés de sa mise en oeuvre, que ce soit au sein de l'Église ou au niveau étatique, d'accélérer sa concrétisation », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le processus pouvait avancer même sans argent, à condition que les acteurs fassent preuve de patriotisme. Prononcés à la veille de deux journées consacrées à la restitution des conclusions des consultations sur la préparation des élections, ces propos remettent au premier plan la question du calendrier de la Refondation.

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Le chef de l'État a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien à la concertation nationale et au Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), chargé de la conduire. Le 13 octobre, lors d'un culte à Antsohihy, il avait affirmé que « c'est par ce processus qu'on peut mettre en oeuvre la vraie Refondation du pays ». Hier, il a reconnu un retard que des observateurs relevaient depuis plusieurs semaines.

Échéances politiques

Dès le lancement du processus, l'État devait en assurer le financement et l'appui logistique. Les propos du colonel Randrianirina laissent toutefois entrevoir des difficultés sur ce plan. Début octobre, le comité national de coordination de la concertation a annoncé un programme de formation destiné aux personnes chargées d'animer les débats dès l'échelon des fokontany. Des formations pilotes ont été annoncées dans six districts, à raison d'un par province. Leur extension aux autres districts dépend de la livraison par la Primature d'« équipements de base », dont des tablettes numériques.

Avant d'appeler à accélérer la concertation, le chef de l'État a déploré certaines pratiques politiques dans le pays. À ses yeux, le processus doit aussi faire évoluer la manière de faire de la politique. Il a appelé les acteurs politiques à privilégier le bien-être de la population et à dépasser la seule logique de conquête du pouvoir.

L'avancement de la concertation pèsera sur le calendrier électoral de la Refondation. L'État prévoit toujours d'organiser un référendum constitutionnel et une élection présidentielle en 2027. Le 1er novembre, sur la télévision nationale TVM, Me Hanitra Razafimanantsoa, ministre chargée de la Refondation, a indiqué que le référendum se tiendrait en premier. Dans un avis publié le 4 novembre sur son site, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) s'est prononcée en faveur de cet ordre des scrutins et de la possibilité de soumettre plusieurs options aux électeurs.

Dans cet avis, la HCC précise que la nouvelle Constitution fixera les conditions de l'élection présidentielle. Elle entrera en vigueur une fois accomplies les formalités requises après la proclamation des résultats du référendum par la Haute Cour, conformément à l'article 116 de la Constitution actuelle.

Or, le ou les projets de Constitution soumis au vote devront être rédigés à partir des résolutions de la concertation nationale, que le FFKM prévoit de publier après mai 2027. Le calendrier de la Refondation prévoit pourtant un référendum entre mai et juillet 2027, puis les deux tours de la présidentielle avant la fin de l'année. L'objectif est que le mandat du nouveau président commence au début de 2028.