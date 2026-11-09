Madagascar: Cybercriminalité - Les États-Unis renforcent la coopération judiciaire

Les Américains seraient les premières victimes de cette forme de cybercriminalité, qui prend naissance au sein de grands réseaux implantés dans le pays. Selon un rapport publié par le département américain de la Justice, treize centres situés à Madagascar ont déjà été démantelés grâce à la coopération entre les autorités malgaches et le Federal Bureau of Investigation (FBI), le service d'enquête du gouvernement américain.

La lutte contre cette forme de criminalité, qui prend de l'ampleur dans le monde, se poursuit. Face à cette situation, les États malgache et américain ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine judiciaire.

C'est ce qui ressort de la rencontre entre la ministre malgache de la Justice, Ernaivo Fanirisoa, et la procureure fédérale du district de Columbia et responsable du Scam Center Strike Force aux États-Unis, Jeanine Ferris Pirro, vendredi dernier à Washington DC, aux États-Unis.

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Selon cette procureure, « Madagascar est le seul pays africain à avoir arrêté et emprisonné des auteurs de ces crimes, tandis que les autres pays se contentent de les expulser de leur territoire». Jeanine Ferris Pirro a encouragé Madagascar à intensifier sa lutte contre la cybercriminalité et à servir d'exemple sur le continent africain. Un accord de coopération entre les deux pays a été signé à cette occasion.