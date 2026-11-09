Madagascar: Santé maternelle - Les maternités de proximité manquent d'équipements

La maternité de l'hôpital mère-enfant d'Ambohimiandra a bénéficié, le 5 novembre, d'une rénovation de ses locaux et d'une dotation en matériel médical, grâce à une initiative solidaire portée par La Vache qui rit. Cette opération, issue de la course « Leave and Give » organisée en avril, vise à renforcer les moyens de l'établissement pour améliorer les soins maternels et infantiles. Elle remet en lumière les besoins matériels auxquels sont confrontées les structures sanitaires de proximité.

Le suivi des grossesses, les accouchements et les soins aux nouveau-nés nécessitent des équipements adaptés aux différentes situations médicales. Leur disponibilité joue un rôle dans les conditions de travail des soignants et les possibilités de prise en charge des patients. À Ambohimiandra, la maternité enregistre entre 600 et 750 accouchements par an, selon son directeur, le Dr Lovaniaina Ravelomanana. Elle dispose de dix lits et assure les accouchements normaux. Toutefois, l'absence de bloc opératoire constitue une limite pour les interventions chirurgicales liées aux complications obstétricales. Les patientes concernées doivent être orientées vers d'autres établissements.

Accompagnement durable

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Les besoins matériels concernent également les nouveau-nés. Les problèmes respiratoires figurent parmi les affections rencontrées chez les enfants, dans un environnement où la pollution de l'air constitue un facteur de risque. La disponibilité d'un concentrateur d'oxygène peut contribuer à leur prise en charge, selon les indications médicales. La dotation remise le 5 novembre comprend une table d'accouchement, un chariot de soins, des potences à roulettes, un pousse-seringue électrique à simple voie, un concentrateur d'oxygène de neuf litres et un tensiomètre. Les espaces de travail du personnel soignant et d'accueil des patients ont également été réaménagés.

Cette action a été rendue possible par une contribution de 50 ariary par boîte vendue et dans le cadre de la course solidaire organisée en avril par La Vache qui rit, en partenariat avec Somadis. Elle illustre la participation du secteur privé au renforcement des moyens des établissements sanitaires.

Cependant, les dons ponctuels ne répondent pas à tous les besoins d'une maternité. L'entretien et le renouvellement des équipements, ainsi que le renforcement des infrastructures, nécessitent des moyens continus. L'amélioration de la santé maternelle et infantile repose ainsi sur un accompagnement durable des structures sanitaires, afin que les équipements disponibles correspondent réellement aux exigences de la prise en charge.