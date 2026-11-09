Madagascar: Électricité - Mananjary dispose d'une réserve de production

L'accès régulier à l'électricité reste un enjeu majeur pour les villes confrontées à l'augmentation des besoins des ménages et des activités économiques. À Mananjary, la centrale exploitée par ViMa Hybrid Energy dispose d'une capacité de production supérieure à la demande enregistrée aux heures de forte consommation. Cette situation, présentée lors de la visite du président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, le 7 novembre, soulève la question de l'utilisation de cette marge et de sa contribution réelle à la sécurité énergétique locale.

Depuis 2021, la centrale dispose de cinq groupes de production, totalisant une puissance installée de 2 350 kVA. Compte tenu des limites techniques d'exploitation fixées à 80 % de leur charge maximale, la puissance disponible est estimée entre 1 500 et 1 600 kVA. Elle dépasse ainsi les besoins de pointe de Mananjary, évalués à environ 1 300 kVA, avec une marge théorique de 200 à 300 kVA.

Cet écart représente une réserve face aux variations de la demande. Il ne constitue toutefois pas une garantie absolue de continuité du service. La disponibilité des équipements, leur entretien et les capacités du réseau de distribution influencent également la régularité de l'approvisionnement. La puissance produite ne suffit donc pas, à elle seule, à mesurer la qualité de l'accès à l'électricité pour les consommateurs.

Le cadre contractuel apporte un autre éclairage. La puissance de référence est fixée à 1 019 kVA, avec une augmentation annuelle de 5 % durant les cinq premières années. Aucune hausse supplémentaire n'est prévue au-delà de cette période. L'évolution des besoins de la ville pose ainsi la question de l'adéquation entre les engagements contractuels et les capacités nécessaires à long terme.

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Au-delà des performances techniques affichées, le véritable enjeu pour Mananjary reste la régularité de la fourniture électrique. La marge actuelle offre une possibilité de réponse à la demande, tandis que son efficacité dépendra de la capacité à maintenir les installations opérationnelles et à accompagner l'évolution de la consommation locale.