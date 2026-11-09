Madagascar: Behoririka - L'assainissement reste un défi

Une opération de nettoyage collectif a été organisée samedi dernier à Behoririka et sur l'axe menant vers Andravoahangy, à Antananarivo. Cette mobilisation intervient dans un quartier particulièrement animé par les activités commerciales, où la gestion des déchets représente un enjeu quotidien pour les différents usagers.

Véritable espace marchand à ciel ouvert, Behoririka accueille chaque matin de nombreux vendeurs et clients. Avec cette fréquentation importante, le maintien de la propreté demande une attention particulière. Les déchets issus des activités commerciales et du passage quotidien nécessitent une collecte régulière afin de préserver un environnement agréable pour tous. « Il faut toujours attendre des actions collectives ? Ou simplement mener des actions individuelles pour la propreté? », s'interroge Ravelojaona Tianah. Une réflexion qui met en avant l'importance de la participation de chacun dans l'entretien des espaces publics.

Le nettoyage collectif constitue une occasion de mobiliser les différents acteurs autour d'un objectif commun. Toutefois, la préservation de la propreté ne peut se limiter à ces interventions. Elle dépend également des habitudes quotidiennes, de la disponibilité des dispositifs de collecte et de la régularité de l'entretien.

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Dans un quartier aussi fréquenté que Behoririka, l'assainissement nécessite ainsi une démarche continue. Les commerçants, les clients et les services concernés ont chacun un rôle à jouer. Au-delà des journées de nettoyage, l'enjeu est de faire de la propreté une responsabilité partagée et un effort collectif durable.